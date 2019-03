Von Tim Kegel

Sinsheim-Hoffenheim. So früh schon unterwegs? Bei Reinigungsarbeiten auf seiner Terrasse im Hoffenheimer Oberdorf hat RNZ-Mitarbeiter Herbert Heß am Freitag dieses Prachtexemplar von einem männlichen Hirschkäfer gefunden:

"Unter dem Rolluntersetzer eines großen Blumenkübels" hat er den knapp zehn Zentimeter großen Burschen entdeckt, der bei den recht milden Temperaturen schon recht lebendig wirkte. Lucanus cervus ist dort selten geworden, wo es keine größeren Eichenbestände mehr gibt, weiß Heß: "Bestimmt seit zehn Jahren oder noch länger" hat der Naturfreund und frühere Hauptschullehrer kein Exemplar mehr gesehen.

Zur Nahrung von Hirschkäfern gehört Saft von verfaulenden Eichenästen. Sie zählen zur Familie der "Schröter", die Bezeichnung stammt vom Zerschroten des absterbenden Holzes. Die Tiere mit dem markanten Geweih gehören zu den größten Insekten Europas. Die Männchen werden 25 bis 75 Millimeter lang und tragen ein imposantes "Geweih", was ihnen den Namen gab. Die Weibchen sind mit bis zu 40 Millimetern Länge kleiner. Im Jahr 2012 wurde der Hirschkäfer als Tier des Jahres ins Bewusstsein der Bevölkerung gerufen. Der Fund dieses prachtvollen Exemplars zeige dem Entdecker Herbert Heß, "dass die Natur wegen der warmen Tage bereits Anfang März erwacht ist".

"Sie leben verborgen und dürften im Kraichgau häufiger sein als man meint", sagte am gestrigen Freitag Forstrevierleiter Dietmar Weiland: In den Eichen-Buchen-Mischbeständen im Großen Wald der Stadt Sinsheim hat er das heimliche Leben der Hirschkäfer über die Jahre beobachtet. "Oft sind es Indizien." Weiland kann das Vorhandensein von Hirschkäfern aus Wildschweinspuren "herauslesen". Er schildert eine Begebenheit aus dem vergangenen Jahr, die sich an der Pflanzschule zwischen Hilsbach und Elsenz zugetragen hat; dort ließ man Wurzeln gefällter Alt-Eichen im Boden, als Nahrung und Unterschlupf für Insekten und Kleinstlebewesen. Oft sind Weiland bei seiner Arbeit die oft daumengroßen Larven von Hirschkäfern aufgefallen, die sich über mehrere Jahre verpuppt im Erdreich entwickelten: "Die sind beliebt beim Wildschwein", sagt Dietmar Weiland, "eine Eiweißbombe".

Regelmäßig sei der Boden rund um die Eichenstümpfe aufgewühlt gewesen, "wie von einem Mini-Bagger", sagt Weiland. Für ihn ein Indiz für dreierlei: "Den phänomenalen Geruchssinn" der Schweine - "man hört und sieht die Larven ja schließlich nicht". Zweitens dürften Hirschkäfer "angesichts dieser Wühlaktivität" der Schweine gebietsweise häufig sein. Drittens, glaubt Weiland, "dass auch die explodierenden Schwarzwildbestände zum Rückgang solcher Insekten beitragen". Herbert Heß hat den Hirschkäfer "in eine sonnige Ecke im Garten" zurückgebracht.