Sinsheim. (abc) Etwas anders als gewohnt ging am Wochenende das Motorrad-Klassikertreffen im Technik-Museum über die Bühne. Das war übrigens wörtlich zu nehmen, denn wie in den Jahren zuvor wurden am vorgestrigen Samstag die interessantesten motorisierten Zwei- und Dreiräder der Teilnehmer von dem Motorrad-Classic-Fachjournalisten Andy Schwietzer und Manfred Zieger vom Veteranen-Fahrzeug-Verband (VFV) vorgestellt. Vorangegangen war eine gemeinsame Ausfahrt mit vielen der 240 vorab angemeldeten Teilnehmern. "Benzingeruch ist einfach was Schönes", bekannte Holger Baschleben, der seit etlichen Jahren das Motorrad-Wochenende Anfang Oktober organisiert. Dass diesmal die eine oder andere Attraktion wie die Steilwand fehlte, begründete er mit der unsicheren Corona-Lage: "Die hätten wir schon vor einiger Zeit bestellen müssen, aber wir wussten ja nicht, ob die Veranstaltung überhaupt stattfinden kann", sagte Baschleben, für den die Steilwand so etwas wie "der Pulsschlag des Treffens" ist. Der Heidelberger Oldtimer-Anwalt Michael Eckert, der ebenfalls zum Motorrad-Klassikertreffen gekommen war, stimmte zu.

Dafür, dass trotzdem deutliche Lebenszeichen der wieder erstarkenden Zweirad-Veteranenszene zu vernehmen waren, sorgten letztendlich neben vielen spontanen Besuchern vor allem etliche Stammgäste mit ihren rollenden Kostbarkeiten. Uli Steeb, der im Brackenheimer Stadtteil Haberschlacht ein Kreidler-Museum unterhält, war beispielsweise mit einem motorisierten Krankenfahrstuhl vor Ort. Das ungewöhnliche Gefährt wurde um 1950 von der Firma JWO (Jean Wildhirt Sanitäts- und Krankenfahrzeuge, Offenbach am Main) gebaut und von einem 175 Kubikzentimeter großen Sachs-Einzylindermotor angetrieben. "Damit ist ein Gemminger, der im Zweiten Weltkrieg beide Beine verloren hatte, viele Jahre lang nach Karlsruhe gefahren. Seine Frau stammte von dort", beschrieb Steeb die Herkunft der Kuriosität.

Eines der ungewöhnlichsten Fahrzeuge hatte Uli Steeb zum Motorrad-Klassikertreffen im Technik Museum Sinsheim beigesteuert: einen motorisierten Krankenfahrstuhl von etwa 1950. Foto: Becker

Eine interessante Geschichte wusste auch der Steinsfurter Bernd Augustdörfer zu seiner DKW RT 250 VS: "Die ist Baujahr 1957 und wurde 1970 vorübergehend stillgelegt. Dann stand sie aber doch mehr als 50 Jahre in einer Scheune in Waibstadt", beschrieb der stolze Besitzer die Herkunft der nur zwei Jahre lang in lediglich rund 1500 Exemplaren entstandenen Rarität. Der Zweiradmechanikermeister hat den Scheunenfund nur gereinigt und technisch reaktiviert: "Sogar die Reifen sind noch die alten", begeistert ihn der Originalzustand.

Etliche andere interessante Exemplaren stellten derweil Schwietzer und Zieger auf einer Showbühne den hunderten begeisterten Zuschauern vor. Dazu gehörte zum Beispiel die Yamaha TX 750 von Albert Leis aus Walldürn: "Das Motorrad habe ich in einem Keller gefunden. Verrostet, zerlegt, eigentlich Schrott", erzählte der Odenwälder, der die Maschine mit einem Bekannten neu aufgebaut hat. 1972 war sie der erste Versuch des japanischen Zweiradherstellers Yamaha, in der großen 750-Kubikzentimeter-Klasse Fuß zu fassen. Technische Probleme und schlechte Presse sorgten allerdings dafür, dass sie schon zwei Jahre später wieder vom Markt verschwand.

Vom "Tag der Harley", der am Sonntag das diesmal zweitägige Motorrad-Klassikertreffen ergänzte, gab es derweil – bis auf wechselhaftes Wetter – nur Gutes zu berichten. Wer wollte, konnte die neuesten Maschinen aus dem Programm der Rhein-Neckar-Vertretung des Kultherstellers aus Milwaukee Probe fahren, während der Nachwuchs mit Kinder-Motorrädern auf einem abgesteckten Parcours unterwegs war. Auch hier wurden die interessantesten Zwei- und Dreiräder vorgestellt – lediglich Live-Musik und die Steilwand fehlten.