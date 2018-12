Sinsheim. (cla) Fußballer sind normalerweise topfit, Fußballfans nicht unbedingt. Das Präventionsprogramm "Fußballfans im Training" setzt genau dort an: 20 Vereine der beiden Fußball-Bundesligen organisieren dieses Programm in Zusammenarbeit mit der Deutschen Krebshilfe kostenlos für ihre "XXL-Fans". Wer einen Bodymassindex von über 28 und einen Bauchumfang von über einem Meter hat, kann teilnehmen.

Auch die TSG Hoffenheim bot von September bis Dezember zum ersten Mal einen solchen Kurs an, um ihren Fans zu mehr Bewegung, einer gesünderen Ernährung und weniger Gewicht zu verhelfen. Nicht zuletzt um die Erfolge zu feiern, traten am Sonntagmittag die Teilnehmer aus Mainz gegen jene aus dem Kraichgau zu einem Fußballspiel an.

Paul Tolasz, im Hauptberuf Koordinator Scouting bei der TSG, coachte die Gruppe, Pascal Söll machte die Teilnehmer auf dem Fußballplatz fit. "Ziel des Programms ist es, dass wir uns im Alltag mehr bewegen. Als Motivator diente ein Schrittzähler, den alle nutzten und mit dem man sich untereinander vergleichen konnte", erklärte Kursteilnehmer Martin Hafner aus Epfenbach. "Ich bin den Trainern und der Gruppe unheimlich dankbar", betonte Sven Vierling aus Hüffenhardt, der in den zwölf Wochen 17 Kilogramm abgenommen hat und das Freundschaftsspiel zwischen den Teams organisierte.

"Am Kurs besonders gefallen hat mir, dass wir eine gute Gemeinschaft im Kampf gegen ein gemeinsames Problem geworden sind", sagte Heiko Begritsch aus Hilsbach. "Mir haben die Einblicke in die verschiedenen Zentren der TSG und das Training im Footbonauten am besten gefallen", erinnert sich Frank Puritscher aus Waibstadt.

Beim Spiel selbst standen Fairness und freundschaftliche Atmosphäre im Mittelpunkt: So verzichteten die Kicker ganz bewusst auf einen Schiedsrichter. Die sportliche Oberhand behielten die Gäste aus Mainz, die das über drei mal 20 Minuten im Modus sechs gegen sechs ausgetragene Spiel mit 2:5 für sich entscheiden konnten.

"Der TSG gebührt der Fair-Play-Pokal, denn sie haben uns zwei ihrer Spieler ausgeliehen, die drei unserer fünf Tore erzielten. Das erlebt man auch nicht oft", bedankte sich der Mainzer Mannschaftskapitän. "Der Wille war da. Läuferisch haben wir alles gegeben", analysierte Hoffenheims Trainer Pascal Söll die Leistung seines Teams.

Die Mainzer hatten offensichtlich Spaß im Kraichgau und ließen es sich nicht nehmen, die Hoffenheimer Fans zum "Rückspiel" am 18. Mai nach Mainz einzuladen. Dann soll die Fanfreundschaft wieder mit einem gemeinsamen Fußballspiel gepflegt werden, bevor der letzte Spieltag der Bundesligasaison in der Arena in Mainz steigt.

Nach dem Spiel ist bekanntlich vor dem Spiel: Auf Einladung besuchten beide Fangruppen gemeinsam das Bundesligaspiel in der Rhein-Neckar-Arena, selbstverständlich im gleichen Block.