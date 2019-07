Sinsheimer Busbahnhofs-Tristesse will zu den Heimattagen 2020 keiner sehen. Nun soll der Baukörper aus Beton einen neuen Anstrich erhalten. Auf Dauer sind der Abriss und eine neue Planung für das Areal vorgesehen. Foto: Tim Kegel

Von Tim Kegel

Sinsheim. Er ist grau. Er ist verwittert. Und er ist alles andere als einladend. Mehrheitsfähige Meinungen über den Busbahnhof. Die nahe und fernere Zukunft dieser "Visitenkarte" Sinsheims wurde jetzt im Kernstadtausschuss des Gemeinderats andiskutiert.

Die Landesheimattage 2020 stünden an, umrissen Oberbürgermeister Jörg Albrecht und Baudezernent Tobias Schutz das Thema; viele Besucher kämen dann, so hoffe man, "mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Sinsheim gereist". Die Gäste fänden sich dann wieder in verwittertem Stahlbeton mit verkritzelten Stützen und von Kaugummiflecken und Kippen übersätem Pflaster. Manchmal regne es rein. Und bei Wind regne es - wegen des aufgesetzten Dachs - sogar "seitlich durch".

Klar, einige Jugendliche haben immer wieder und mal mehr, mal weniger hingebungsvoll die Wände des Busbahnhofs gestaltet. Dennoch ergebe dies alles "kein Stück", wie es hierzulande heißt. In den Rabatten ringsum verkümmerten die Pflanzen, verrotteten Dönerboxen und Pizzapappen. Die Frontansicht mit der bunten Sinsheim-Schrift wirkt abgeschossen. Das Belegschaftshäuschen von "Palatina" hat Patina angesetzt. Und Freie-Wähler-Sprecher Harald Gmelin wurde deutlicher als sonst schon: Dies alles sehe "ja beschissen" aus. "Eine Umgestaltung ist dringend überfällig", sagte SPD-Rat Helmut Göschel.

Nun ist die Zeit bis 2020 recht knapp. Die seit Längerem immer wieder andiskutierte große Lösung - der Abriss und eine komplette Neugestaltung des Areals - ist bis dahin ganz sicher nicht machbar. Tobias Schutz warnte davor, sich jetzt noch beim Busbahnhof zu verkünsteln: "Was wir jetzt tun, ist in drei bis fünf Jahren wieder verloren."

Die Stoßrichtung geht nun in Richtung Kosmetik am Bau: "Ein Eimer Farbe", wie Harald Gmelin es nannte, würde zwar nicht ausreichen, viele davon jedoch womöglich schon. Es bedürfe schließlich keiner "Dauerlösung", nur etwas, das ohne viel Aufwand und Geld einen halbwegs soliden Ersteindruck mache. CDU-Sprecher Friedhelm Zoller hielt es außerdem für wichtig, "das Umfeld herzurichten".

In diese Richtung soll es nun gehen. Baudezernent Schutz geht davon aus, dass "einmal durchstreichen" in einem einladenden Farbton mit "rund 30.000 Euro" zu bewerkstelligen ist. Man könnte mit einer fahrbaren Bühne arbeiten. Eine solche Maßnahme sei in Sachen Aufwand nicht mit der komplizierten Sanierung des Bahnhofstegs zu vergleichen (die RNZ berichtete mehrfach).

Dort hätten die so genannten "Bahn-affinen Kosten", wie Arbeiten unter hohen Sicherheitsauflagen, mit Auswirkungen auf den Zugverkehr und die Gleisanlagen, viel Geld verschlungen. Lediglich kleinere Bereiche des Busbahnhofs seien an den Bus-Betreiber "Palatina" teilverpachtet. Im Zuge der Bahnhofs-Verschönerung sollen außerdem zwischen 50 und 80 zusätzliche Fahrradstellplätze geschaffen werden.

Fest stand bei der Sitzung, dass man den Busbahnhof in seiner jetzigen Form nicht mehr will. In der Vergangenheit kursierten bereits Varianten einer künftigen Gestaltung - mit und ohne Dach. Ein großes Thema für das Sinsheimer Leben nach den Heimattagen 2020.