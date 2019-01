Sinsheim. (pol/mün/van) Die Bundesstraße B292 musste am Mittwochmittag voll gesperrt werden. Nach ersten Informationen der Polizei hat sich auf Höhe der Auffahrt zur Autobahn A6 (Dührener Straße) ein schwerer Unfall kurz nach 13 Uhr ereignet.

Bei dem Unfall wurden eine 32-jährige Mutter und ihr Kind schwer verletzt. Diese waren nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen auf der Bundesstraße in Richtung Sinsheim-Dühren unterwegs gewesen, als sie auf dem Linksabbiegerstreifen an der dortigen der Kreuzung bei Rot an der Ampel anhielt.

Aus bislang unbekannten Gründen fuhr sie offenbar bei Rot plötzlich los, bog nach links ab und kollidierte mit einem entgegenkommenden in Richtung Waibstadt fahrenden Tanklaster.

Das schwer verletzte Kind wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Kinderklinik geflogen, die Mutter wurde zur Weiterbehandlung in das Sinsheimer Krankenhaus transportiert. Der 55-jährige Fahrer des Tanklastzuges blieb unverletzt.

Es entstand Sachschaden von mehreren Zehntausend Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Teilsperrungen wurden gegen 16 Uhr behoben, es kam zu Beeinträchtigungen im Feierabendverkehr.

Update: 9. Januar 2019, 16.20 Uhr