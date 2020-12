Sinsheim. (pol/lyd) Am Montag gegen 7 Uhr fuhr ein 63-jähriger Skoda-Fahrer auf der B39 von Angelbachtal in Richtung Dühren, als er kurz nach dem Ortseingang Eschelbach nach links von der Fahrbahn abkam. Wie die Polizei mitteilt, kollidierte er infolge dessen mit einer Straßenlaterne und kam an der Mauer eines Anwesens zum Stehen.

Durch den Aufprall wurde der Skoda-Fahrer leicht verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro.