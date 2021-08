Sinsheim-Hoffenheim. (zg) Flohmarktfreunde sollen beim Herbstflohmarkt der Initiative Sinsheimer Weihnachtsmarkt am Samstag, 11. September, von 9 bis 13 Uhr in der alten Sortier- und Lagerhalle am Bahnhof in Sinsheim-Hoffenheim auf ihre Kosten kommen. Da die Lagerbestände gut gefüllt sind, erwartet die Besucher eine große Auswahl.

Herbstliche Dekoartikel, Haushaltswaren, Kinderspielsachen, Bücher, Keramik- und Korbwaren und vieles mehr werden angeboten. Auch Freunde von Kuriositäten und Liebhaberstücken können fündig werden. Die Waren wird zu kleinen Preisen angeboten, die Einnahmen dienen einem guten Zweck und gehen an karitative Einrichtungen.

Eine gravierende Änderung für das Stelldichein bringen die staatlichen Corona-Auflagen mit sich: Die Initiative Sinsheimer Weihnachtsmarkt weist darauf hin, dass der Zutritt zur Halle nur noch für geimpfte, getestete oder genesene Personen möglich ist. Darüber hinaus wird auf dem gesamten Gelände, das teilweise unter freiem Himmel liegt, das Tragen eines Mund-Nase-Schutz verlangt. Eine Annahme von Waren- und Sachspenden ist aufgrund des vollen Lagers zurzeit nicht mehr möglich.

Info: Die Initiative Sinsheimer Weihnachtsmarkt ist per E-Mail an ISWev@web.de oder telefonisch unter 0152 / 22307132 erreichbar.