Mit dem Auto an den Waldrand und am Trimm-Dich-Pfad die Sportgeräte ausgepackt: Stört nicht wirklich, sagt Naturkenner Jürgen Ebert, solange sich Fitnessbegeisterte und Erholungssuchende an einige Regeln der Vernunft halten. Symbolfoto: Christiane Barth

Von Christiane Barth

Sinsheim. Dienstagnachmittags trifft sich eine Gruppe, die sich die "Smoveyaner" nennt, am Parkplatz zum Trimm-Dich-Pfad am Rand der Sinsheimer Südstadt, um eine sportliche Runde im Wald zu drehen. Aber längst nicht nur dieses etwa zehnköpfige Grüppchen von Leuten, die etwas für ihre Gesundheit tun wollen, ist unterwegs. Der Waldparkplatz füllt sich von Minute zu Minute mehr. Seit Beginn der Corona-Krise ist der Forst zum beliebten Tummelplatz von Wanderern und Radfahrern geworden und wird von mehr und mehr Menschen angesteuert, die Ruhe, Erholung und einen Corona-sicheren Rückzugsort suchen. Nicht immer ist das zum Wohle der Tiere, die im Wald ihren Lebensraum haben.

Ein Gespräch mit Jürgen Ebert, der seit 47 Jahren Jäger ist, außerdem Vorsitzender des Bund für Vogelschutz Kraichgau und ein sehr aktiver Naturschützer, macht deutlich, worauf es beim Waldlauf – und auch beim sogenannten "Waldbaden", das immer populärer wird – ankommt.

Gesundheitstrainer Harry Richter macht mit seiner Sportgruppe – darunter auch einige Mitarbeiter der Stadtverwaltung – demnach offenbar alles richtig. Bei Dunkelheit sind sie längst daheim. Und die knall-grünen, mit einem Granulat gefüllten Plastikringe, die die Gruppe mit sich führt und die als "Smoveys" vermarktet werden, werden nur auf den befestigten Waldwegen geschwungen. Die körperliche Ertüchtigung findet dort statt, wo sie laut Ebert auch stattfinden darf. Auch das Wild kenne inzwischen den Trimm-Dich-Pfad seit Jahrzehnten, hat Ebert festgestellt. Die Tiere des Waldes wüssten durchaus, wo die Menschen gerne unterwegs sind.

Dennoch gebe es so einiges zu verbessern: "Wenn die Menschen auf den befestigten Wegen bleiben, ist alles in Ordnung. Probleme machen nur die, die bei Dunkelheit durch den Wald laufen oder die, die sich mitten hinein in die Waldbestände begeben", sagt Ebert. Ein weiterer großer Störfaktor für die Waldtiere seien außerdem Hunde, wenn sie von der Leine gelassen würden. "Wenn Hunde wildern, ist das fürs Wild extrem schlecht", betont Ebert. "Die allermeisten verhalten sich vorbildlich", sagt er aber auch. Dennoch gebe es auch Halter, die kein Verständnis zeigten und ihre Hunde im Wald freilaufen ließen: "Ermitteln können wir diese dann aber in den seltensten Fällen." Kritik übt Ebert auch an Personen, die querfeldein laufen, was er seit Beginn der Corona-Krise verstärkt beobachte. Nicht nur das klassische Wild, vom Reh über den Dachs zur Schnepfe und zum Mauswiesel, werde dadurch gestört, sondern auch Reptilien, Amphibien und Insekten, etwa weil Kleintiere unerkannt totgetreten, Gelege zerstört und Jungtiere aufgeschreckt werden. Ebert appelliert an die Waldbesucher, sich unbedingt an das Wegegebot zu halten.

Ebert bedauert, dass noch eine weitere ungünstige Entwicklung hinzukomme: Fahrradfahrer, die ebenfalls querfeldein fahren. Auf mehreren Wegen, wie etwa dem Sachs-Weg – einem uralten Kleinod unter den Wanderwegen Sinsheims – habe die Stadtverwaltung daher Verbotsschilder für Fahrradfahrer aufgestellt. Befahren würde dieser Weg von manchen Bikern dennoch, kritisiert Ebert aufs Schärfste und gibt zu bedenken, dass dieses Verhalten obendrein auch eine Gefährdung für Menschen darstelle, weil Wanderer auf den schmalen, unübersichtlichen und oft gewundenen Pfaden nicht mit heranpreschenden Bikern rechnen. Oder umgekehrt.

Mit wachsender Besorgnis bemerkt Ebert auch, dass immer mehr Menschen bei Dunkelheit mit Stirnlampe im Wald auf Fitness-Kurs sind: "Das führt bei den Tieren zu großen Unruhen." Das flackernde Licht sei für das Wild ein Störfaktor, was dazu führe, dass es seinen Einstand verlasse und auf eine Fläche gedrängt werde, auf der es sich nicht frei entwickeln könne. Dort verursache es dann stärkere Schäden an Jungpflanzen. Am Tag bestehe diese Problematik nicht, bei Helligkeit ziehe sich das Wild ohnehin in seinen Einstand zurück.

"Der Wald ist nicht nur Vergnügungsort für den Menschen, sondern auch Lebensraum für die Tierwelt. Und wenn die Tierwelt nicht mehr in sich geschlossen da ist, dann wird es auch keinen Wald mehr geben", mahnt Ebert. Die Tiere sorgten durch die Verbreitung der Samen oder durch Bestäubung dafür, dass viele Pflanz-, Strauch- oder Baumarten wachsen können. Selbstverständlichkeiten, möchte man meinen, die man heutzutage verstärkt neu ansprechen und vermitteln müsse.

"Es wäre sehr viel für den Schutz der Wildtiere erreicht, wenn die Leute bei Dämmerung den Wald verlassen würden", lautet ein Appell Eberts. Zu berücksichtigen sei außerdem, dass viele Vogelarten beim Brüten gestört würden, wenn Menschen am Brutplatz vorbeilaufen. Der Neuntöter stelle das Brüten ein, "wenn der Mensch zwei Mal vorbeigekommen ist."