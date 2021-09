Von Alexander Becker

Sinsheim-Steinsfurt. Mit der Sonderausstellung "Flucht, Vertreibung und Neuanfang 1945" wird im Lerchennest an das Schicksal Hunderter Heimatvertriebener aus den ehemals deutschen Gebieten im heutigen Polen, Rumänien, Ungarn, der Ukraine und Tschechien erinnert. Nach dem "Stein des Erinnerns", der Anfang Juli am Lochberg enthüllt worden war, ist damit der zweite Teil des Projektes "Flucht & Vertreibung und Neuansiedlung" der Freunde des Lerchennestes abgeschlossen.

"Die Ausstellung ist zweigeteilt", erklärte der Vorsitzende Hans-Ingo Appenzeller bei der Begrüßung der Eröffnungsgäste. Während im Vorderhaus Ost- und Westpreußen, Schlesien, Ungarn und Rumänien behandelt werden, wurde das Sudetenland in den hinteren Teil des Lerchennestes ausgelagert. Grund hierfür waren zahlreiche Exponate wie Möbelstücke, historische Kleidung und Gegenstände des täglichen Lebens, wofür Appenzeller sich bei den Leihgebern bedankte. "So viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wie wir für diese Ausstellung hatten, hatten wir in den vergangenen 40 Jahren nie", beschrieb er das gewaltige Interesse an dem Projekt.

Letztendlich erklärt sich so auch dessen Größe. "Immerhin sind Steinsfurt 703 Flüchtlinge zugewiesen worden", ging Appenzeller auf den Hintergrund der Ausstellung ein. Die damaligen Neubürger stammten aus 88 Orten: größtenteils aus dem Sudetenland, aber auch schwerpunktmäßig aus Ungarn und Schlesien. Vor dem Krieg war Steinsfurt ein Bauerndorf mit 1200 Einwohnern gewesen. Dazu waren bereits während des Zweiten Weltkrieges 350 Evakuierte aus umliegenden Städten gekommen. "Der Landkreis hatte mit 27,2 Prozent der Bevölkerung den zweithöchsten Anteil zugeteilter Flüchtlinge in Baden-Württemberg", erklärte Appenzeller. Dies entsprach etwa 30.000 Flüchtlingen und Heimatvertriebenen.

Die Auswirkungen rund um das Lerchennest waren aber noch deutlicher: "Ende 1946 hatte sich die Bevölkerungszahl von Steinsfurt mehr als verdoppelt", berichtete Appenzeller. Während die Ausstellung konzipiert wurde – zweieinhalb Jahre nahm dies in Anspruch – erfuhren er und seine Mitstreiter von etlichen Zeitzeugen, welch menschenunwürdige Situationen sie erleben mussten, bis sie im Kraichgau ankamen. Willkommen waren sie hier allerdings nicht immer: "Es gab auch gewalttätige Auseinandersetzungen mit der Ortspolizeibehörde und dem Bürgermeister um beschlagnahmte Zimmer", belegte Appenzeller die damals teilweise ablehnende Haltung mancher Einheimischer gegenüber den Heimatvertriebenen.

Allmählich wurden sie aber als Helfer in der Landwirtschaft geschätzt und bekamen beispielsweise 130 Kleingärten zugewiesen. "Die Steinsfurter haben überwiegend die Integration unterstützt", schloss Appenzeller, bevor er sich nochmals für die vielfältige Unterstützung während der Ausstellungskonzeption bedankte. Dies betraf unter anderen den Zugang zu verschiedenen Archiven, zu denen auch das Stadtarchiv Sinsheim gehört.

"Wenn ich höre, was hier geleistet wurde, war es richtig, dem Lerchennest eine führende Rolle innerhalb der leider abgesagten Heimattage Baden-Württemberg 2020 einzuräumen", betonte Oberbürgermeister Jörg Albrecht. Zuvor hatte Ortschaftsrätin Ingrid Günther den Freunden des Lerchennestes für ihre Mühe und Arbeit gedankt "Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass man in seiner Freizeit Geschichte aufarbeitet und für die Zukunft aufbewahrt", betonte sie und sicherte den Gastgebern weiterhin die volle Unterstützung des Gremiums zu.

"Wir hoffen, dass wir aus der Geschichte lernen, und dass so etwas nie mehr passiert", sagte Appenzeller im Hinblick auf die Vertreibung der Deutschstämmigen aus den Ostgebieten nach dem Zweiten Weltkrieg.

Info: Die Ausstellung "Flucht, Vertreibung und Neuanfang 1945" ist noch bis Ostern kommenden Jahres sonn- und feiertags von 14 bis 16.30 Uhr im Lerchennest zu sehen. Führungen können unter Telefon 07261 / 61496 oder 61691 vereinbart werden.