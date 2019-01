Überholen im Gegenverkehr (oben) - nach Schilderung von Anwohnern ein häufiges Szenario am Adersbacher Ortseingang. Nicole Walker, Jörg Albrecht (mit Zebratasse), Pedro Hennrich und Andrea Hennrich (unten v. l.) wollen gemeinsam Lösungen suchen. Fotos: privat

Von Tim Kegel

Sinsheim-Adersbach. "Wir würden sogar Farbe kaufen und die Streifen selbst hinmalen", sagt ein Anwohner, der nicht genannt werden will. Seit Jahren brausten die Autos zu schnell ins Dorf. Eine sichere Querung der Mittelstraße auf Höhe der Mehrzweckhalle sei dringend erforderlich. An der Ortseinfahrt zum Bergdorf müsse eine Lösung her, fordert neuerdings ein Zusammenschluss aus Adersbacher Bürgern.

Die Lage des Ortseingangs ins Bergdorf ist besonders: Von Steinsfurt aus nehmen Fahrer auf der weitläufigen Kreisstraße 4283 durchaus Tempo auf. Rechts und links der weithin überschaubaren Straße liegen Wiesenmatten. Auf Höhe des Ortsschilds verengt sich die Zufahrt deutlich, wird geteilt von einer Verkehrsinsel. Rechts der Insel liegen beliebte Treffs: die örtliche Mehrzweckhalle, Fußball- und Bolzplätze und ein Parkplatz. Auch der Stadtbus hat genau an dieser Stelle seinen Haltepunkt. Wenn in dem 600-Einwohner-Ort viele Menschen unterwegs sind, dann oft dort.

Anwohner wie Nicole Walker, Pedro und Andrea Hennrich sprechen von diversen "Beinahe-Unfällen" in jüngster Zeit und von "unbedachtem oder rücksichtlosem Verhalten" von Kraftfahrern. Kinder, aber auch Erwachsene und deren Hunde seien mitunter "um Haaresbreite und nur durch beherztes Eingreifen" von weiteren Personen "einer möglicherweise tödlichen Kollision entgangen". Stehende Stadtbusse würden verkehrswidrig im Gegenverkehr überholt, indem auf die gegenüber liegende Seite der Verkehrsinsel ausgeschert werde. Auf einer Unterschriftenliste, die eine Lösung der Problematik einfordert, hat ein Großteil der Adersbacher Bevölkerung unterschrieben. Einer von ihnen ist auch Florian Oess. Er sorgt sich in einem Rundschreiben, welches auch an die RNZ ging, dass angesichts großer verkehrspolitischer Themen wie Dieselfahrverbot und Tempolimit "manchmal die kleinen Problemfälle aus dem Blick" gerieten.

Auch Adersbachs Ortsvorsteher Alexander Hotz, wird nicht müde, das Thema immer wieder anzusprechen, etwa in der Fragerunde des Gemeinderats. Inzwischen wird der öffentliche Ruf nach einer Lösung lauter, auch weil es in jüngster Zeit zu einer Häufung "brenzliger Situationen" gekommen sei. Einen Eindruck verschaffte sich nun Oberbürgermeister Jörg Albrecht. Gemeinsam mit Ordnungsamtsleiter Werner Schleifer hat sich Albrecht mit Adersbacher Bürgern getroffen, die die Situation nicht hinnehmen wollen. Von ihnen bekam Albrecht als Gedankenstütze eine Tasse im Zebradesign überreicht: Zebra für Zebrastreifen, wenn es auch Stimmen gibt in Adersbach, die sich eine zusätzliche Bedarfsampel wünschen. "Ich stehe voll dahinter", berichtet Albrecht von dem Treffen, bei dem ihm auch die Unterschriftenliste übergeben wurde.

Eigenmächtig entscheiden und beschließen könne das Rathaus in der Sache nichts; nicht einmal einen probeweisen Zebrastreifen, wie er von Stadträten regelmäßig auch für Überwege in der Kernstadt angeregt wird. Ein solcher Alleingang könne die Verwaltung bis hin zum einzelnen Sachbearbeiter "haftungsrechtlich in Schwierigkeiten bringen", sagt Albrecht. Zuständig für den Streckenteil sind der Rhein-Neckar-Kreis sowie die Kreispolizeibehörde.

Gängige Vorgehensweise um etwas zu verändern wäre nun eigentlich, das Fahrzeug- und Fußgängeraufkommen zu ermitteln und Tempomessungen vorzunehmen. Nur: Im kleinen, abgelegenen Adersbach dürften diese Zahlen niedrig sein - nicht jedoch dadurch zwangsläufig auch das Gefährdungspotenzial.

"Wir bleiben da dran", verspricht Albrecht im Gespräch mit der RNZ, "auch mit Nachdruck." Aktuell würde mit den zuständigen Stellen geprüft, welche Maßnahmen in Betracht kommen. Auch Geschwindigkeitskontrollen seien seit dem Treffen mit Anwohnern schon vorgenommen worden. Albrecht ist "optimistisch", bald eine Lösung zu finden. Bei künftigen Gesprächen will er "an den gesunden Menschenverstand appellieren".