Von Alexandra Tassios

Sinsheim-Dühren. Als am Morgen des 23. Juni gegen halb acht die Sirenen zu heulen begannen und bald darauf immer mehr Fahrzeuge durch Winterstraße und Tiefer Weg drängten, wusste man schnell, was Sache war. Die von einer Gewitterzelle mitgeführten Wassermassen, die über einem Stück Ackerland am Ortsrand niedergegangen waren, hatten als schlammhaltige Brühe die Karlsruher Straße geflutet. Und nicht nur die. Zum Entsetzen der entnervten Anwohner suchte sich das Wasser zum zweiten Mal in einem Monat mit großer Macht seinen Weg in Einfahrten und Gebäude.

Im Laufe der folgenden zwei Tage, nach langen Stunden des Schippens und Räumens, nach ständigem Bangen um Hab und Gut und Versicherungsschutz, wandelte sich die Erschöpfung der Betroffenen in diffuse Wut über fehlende Lösungen. Mögliche Gründe für die Misere hat man zuvor lange schon diskutiert: Könnte es der Klimawandel sein oder eine Folge der Flurbereinigung? Liegt es an der Bepflanzung der umliegenden Felder? Sind es Baufehler in der Kanalisation, verstopfte Durchlaufrohre oder zugewucherte Abflussgräben? Eine konkrete Ursache aber hat man nicht gefunden, und erfolgversprechende Abhilfe scheint immer noch ferner denn je.

Im Rahmen der Ortschaftsratssitzung am Freitagabend entlud sich schließlich der angestaute Unmut auf jene, die als Vertreter der Stadtverwaltung anwesend und greifbar waren. Zwischen 60 und 80 Personen, die allermeisten direkt von den Ereignissen betroffen, waren nach und nach in die Mehrzweckhalle geströmt. Rasch mussten weitere Stühle herbeigeschafft und die Leinwand für die Präsentation vergrößert werden.

Dass Ortsvorsteher Alexander Speer darauf verzichtete, Mikrofone zu nutzen, war bei der schlechten Akustik in der Halle der Stimmung nicht zuträglich. Zudem konnten Infrastrukturamtsleiter Bernd Kippenhan und Lothar Knödl, zuständig für Hochwasserschutz und Gewässer, die gekommen waren, um bisherige Erkenntnisse zu präsentieren und das technisch Machbare aufzuzeigen, die erhofften klaren Terminzusagen über Beginn und Abschluss konkreter Maßnahmen nicht bieten. Über Zeitpläne und Finanzierung entscheide der Gemeinderat.

Mehrfach quittierte das Publikum Bemerkungen über die finanzielle Lage der Stadt mit erbosten Zwischenrufen und Hinweisen auf andere kostenintensive städtische Projekte wie beispielsweise Parkhäuser, deren Relevanz doch deutlich geringer sei.

Kippenhan wünschte sich in diesem Zusammenhang mehr Verständnis für die schwierige Lage der Politiker, die sich um mehr als nur eine wichtige Baustelle zu kümmern hätten. Auch sei das fragliche Problem vor Ort überaus vielschichtig und nicht mit einem einzelnen Eingriff zu lösen. Als erste Aufgabe im Rahmen des im Jahr 2019 begründeten Starkregenmanagements habe man deshalb eine detaillierte Karte erstellt, aus der Fließrichtung und Geschwindigkeit des Wassers hervorgehe.

Dass sogenannte Starkregenereignisse ein relativ neues Phänomen seien, das die bestehende wasserleitende Infrastruktur komplett überfordere, wirkte auf einige Zuhörer, die in den vergangenen Jahren nun schon mehrfach damit zu kämpfen hatten und dies in Wortmeldungen auch deutlich machten, fast wie Hohn. Verweise auf den eigenverantwortlichen Objektschutz am Eigenheim, die nicht nur von den beiden Experten, sondern auch von einem mit Hochwasserschutz vertrautem Zuhörer geäußert wurden, sind angesichts der zu erwartenden Zunahme solcher Ereignisse sicherlich richtig, führten aber in der unterschwellig brodelnden Atmosphäre in der Halle zu sehr deutlichen Unmutsäußerungen. Auch für unbequeme Wahrheiten über die Dauer der Genehmigungsverfahren für Rückhaltebecken, über die Kosten und den Flächenbedarf für Renaturierungsmaßnahmen am Bachlauf, über die zeitlichen Dimensionen von Umbau und Vergrößerung der Dolen hatten die emotional belasteten Bürger an diesem Abend kein Ohr.

Frustriert und enttäuscht, auch über die Abwesenheit des Oberbürgermeisters, verließen die meisten nach dem für sie relevanten Tagesordnungspunkt die Sitzung, nachdem eine Bürgerin mit ihrem Dank für die Hilfsbereitschaft vieler Menschen vor Ort und Lob an Feuerwehr und THW für den Hauch eines versöhnlichen Abschlusses gesorgt hatte. Zurück blieben die bis zu diesem Zeitpunkt recht stillen Ratsmitglieder. Bei großem Verständnis für die Wut der Betroffenen stand am Ende die Erkenntnis, dass das Problem die Zukunft weiterhin bestimmen wird. Und dass einfache, schnelle Lösungen aller Wahrscheinlichkeit nach nicht zu haben sind. Was aber geht, sind neue und bessere Einlaufgitter. Und um die werde man sich umgehend bemühen.