Von Tim Kegel

Sinsheim. Information und Unterhaltung - verbunden mit viel leckerem Essen "aufs Haus" - sind das Erfolgsrezept des Neujahrsempfangs der Stadtverwaltung Sinsheim. Hundertschaften haben ihn am Sonntagabend in der Halle der Carl-Orff-Schule besucht. Dort wird das alte, vor allem aber das neue Jahr in - und mit - mundgerechten Häppchen serviert.

2018 umriss Oberbürgermeister Jörg Albrecht als ein Jahr der Um- und Neugestaltung und der wichtigen Projekte: Stadthalle, Freibad- und Ilvesbach-Umfeld, Kulturquartier "Drei Könige", Spatenstiche an mehreren Wohn- und Gewerbebauprojekten privater Investoren und der mit einer Sechs-Millionen-Spende von Ehrenbürger Dietmar Hopp realisierte Sportpark wurden umrissen. Ein letztes Wort auch zu den Querelen um das Stadt- und Freiheitsmuseum: Der Datenschutz erlaube Albrecht nicht, persönliche Details zu nennen; es sei auch manchmal "besser für einen Oberbürgermeister, den Mund zu halten".

Die großen Themen 2019 nahmen viel Raum in Albrechts Rede ein, die um einiges kürzer ausfiel als im vergangenen Jahr. Einiges werde baulich zu Ende gebracht; Meilensteine der Verkehrsentwicklung würden planerisch eingeleitet. Das Schaffen von Wohnraum als Zukunftsziel und die städtische Grund- und Immobilienerwerbspraxis waren weitere Schwerpunkte. Auch wurden zeitliche und planerische Details mehrerer Projekte erstmals öffentlich.

Appetit aufs Sinsheimer Geschehen gemacht: Dieses Mal wurden beim Neujahrsempfang Heimattage-Aktionen wie Motto-Wurst ... Foto: Tim Kegel

Klarheit in Sachen Badewelt-Erweiterung soll es noch im Jahr 2019 geben. Es gebe einen "intensiven Austausch", und trotz des Wartens gingen "Qualität und Durchdachtheit vor Geschwindigkeit". Den Nachfolgern des tödlich verunglückten Bäder-Chefs Josef Wund müsse man Zeit lassen, "um den Standort positiv weiter zu entwickeln". Allerdings, so Albrecht wörtlich, müssten "2019 Taten folgen". Schließlich würden vier Hektar städtische Fläche für die Erweiterung reserviert.

Die alte Autobahnmeisterei, heute noch Niederlassung des Autobahnbetreibers ViA6West, könnte Standort eines künftigen Feuerwehrgerätehauses in der Zeit nach 2022 sein. Die Ausrückzeit der Wehr auf die Autobahn wäre minimal.

Ein Durchstich zur Neulandstraße wird nach dem Erwerb des Grundstücks neben dem Edel-Areal - dem künftigen Kaufland-Standort - perspektivisch möglich. So ließe sich der Verkehr stadtauswärts über die Gutenberg- und Schwarzwaldstraße mittelfristig neu ordnen.

... und -Hemd präsentiert. Foto: Tim Kegel

Die Bahnunterführung am Ende des Schwimmbadwegs nimmt hierbei eine Schlüsselrolle ein: Sie soll gemeinsam mit der Deutschen Bahn "zu einer vollwertigen Unterführung für Pkw, Lkw und Radfahrer" ausgebaut - und an die Neulandstraße angeschlossen - werden. Für diese Planungen wird 2019 erstes Geld in die Hand genommen.

Wohnungen ließen sich in der Nähe des Freibads realisieren, sagte Albrecht, und sprach eine Freifläche von 1600 Quadratmetern im hinteren Bereich des Katharinenstifts an. Dort sollten Planungen "perspektivisch in Richtung Wohnbau gehen".

Das Stadthallen-Parkhaus soll ab nächster Woche gebaut werden; es gibt dann einen Spatenstich. Das in Modulbauweise erstellte Deck soll im Sommer 2019 weitestgehend fertig werden und nutzbar sein. Der Neujahrsempfang 2020, bekräftigte Albrecht, könne in der Stadthalle stattfinden.

Eine Tourist-Info soll endgültig im Alten Rathaus sitzen, sagte Albrecht, und noch in diesem Jahr geschaffen werden. Geschichtliche, touristische und museale Aktivitäten der Stadt sollen rund ums Alte Rathaus und im früheren Grundbuchamt gebündelt werden. Auch hier gilt das Jahresende als Stichtag.

Baustellenführungen nannte Albrecht "einen Riesenerfolg"; im vergangenen Jahr waren Hunderte Menschen am Ilvesbach oder in der Stadthalle unterwegs. Fürs Jahr 2019 kündigte Albrecht Rundgänge im Areal "Drei Könige", rund um die Stadthalle und erneut am Ilvesbach an.

Für Unterhaltung sorgte unter anderem Kabarettist Franz Kain. Foto: Tim Kegel

Appetit auf die Heimattage machten die ersten öffentlich gebrühten - und gegessenen - Heimattage-Würste. Die kernigen Knacker mit dem Pfiff grüner Pfefferschoten sollen bereits Mitte nächster Woche in Fleischerinnungs-Geschäften zu haben sein. Das Heimattage-Hemd, das seit dem Stadtfest immer wieder als "Prototyp" zu sehen war, auch - und zwar nach Maß: Im Modehaus Hütter, schildern Ines Kern und Jessica Ehrhardt von der Heimattage-Geschäftsstelle, kann man ab sofort Hemden und Blusen mit Rabatt erwerben und mit dem blumig-bunten Heimattage-Logo besticken lassen. Hierum kümmert sich eine Firma aus Reihen. Auch ein Pilsbier - nicht das endgültige Mottobier, aber einige 0,3er-Flaschen "Heidelberger" mit offiziellem Heimattage-Logo - machte gut gekühlt unter den Gästen in der kräftig aufgeheizten Halle die Runde. "Der Fairness halber" würden keine Einzelheiten über das Programm der Landesveranstaltung bekannt gegeben, solange anderswo gerade Heimattage sind, sagte Albrecht. Es gebe in Sinsheim aber bereits heute 142 Veranstaltungen "an 1146 Tagen Heimattage-Programm", darunter 83 neue Formate. Auch drei Premium-, vier Haupt- und zehn reguläre Sponsoren sprächen eine deutliche Sprache.

Kurios - das fiel nicht nur Mundart-Kabarettist Franz Kain auf, dem Unterhalter des Abends - ist der Andrang, ja der Ansturm auf den Empfang: Rund 600 Gäste passten in die Halle, deutlich mehr wollten hinein. Also musste reserviert werden. "Die Karten", verriet Oberbürgermeister Jörg Albrecht nicht ohne Stolz, "waren in zwei Tagen weg." Die Fleischerinnung tischte zum Schluss in schierer Opulenz auf. Ehrungen verdienter Personen, Sportler und Blutspender rundeten den Abend ab.

Unterhaltung kam von einem Saxofonensemble der Städtischen Musikschule; der Weinheimer Mundartkabarettist Franz Kain sorgte mit Auszügen seines aktuellen Programms "De-Baby-Boom-Bu" für Begeisterung bei den Gästen. Beim Ausklang spielten "Fate" Rockklassiker.