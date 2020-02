Sinsheim. (cbe) Für 30 Prozent und mehr Wahlbeteiligung, wie sie sich der bisherige und auch künftige Oberbürgermeister Jörg Albrecht gewünscht hatte, hat es nicht gereicht: 27,69 Prozent der wahlberechtigten Sinsheimer, also 7592 Frauen und Männer, hatten ihre Stimme abgegeben. "Für mich persönlich ein Stück weit enttäuschend", erklärte Hauptamtsleiter Marco Fulgner bei der Sitzung des Gemeindewahlausschusses am Montagnachmittag. Jörg Albrecht selbst sieht es gelassener: Die recht geringe Wahlbeteiligung sei "kein Beinbruch". Das Ergebnis von 98,89 Prozent "freut mich total", erklärte er. Und vor allem empfinde er es als große Wertschätzung für seine Arbeit, dass kein weiterer Kandidat zur Wahl angetreten war.

Zahlreiche Sinsheimer sowie viele Bürgermeister aus den umliegenden Städten und Gemeinden waren am Sonntagabend in die Dr. Sieber-Halle gekommen, um mit Albrecht zu feiern. "Die Letzten sind um 2 Uhr nach Hause", verriet der OB. Etwas später habe er deshalb am Montag mit der Arbeit begonnen. Was die kommenden acht Jahre anbelange, gehe es für ihn weiter wie bisher: "Ich werde nicht nachlassen", betont Albrecht.

54 weitere Namen mit insgesamt 82 Stimmen standen auf der Liste des offiziellen Wahlergebnisses. Jene mit den meisten Stimmen sind Rudi Sitzler (neun), Rolf Geinert (sieben), Jens-Jochen Roth (sechs) und Patrick Bräunling (sechs). Zahlreiche weitere Namen wurden ebenfalls auf den Wahlzettel notiert, darunter Tobias Schutz oder Fantasienamen wie Lieschen Müller. Sie sind jedoch ungültig, da sie laut Fulgner nicht klar zugeordnet werden konnten. Dies sei nur dann möglich, wenn der Wohnort oder die Dienstbezeichnung dabeisteht. Andernfalls sei die Stimme ungültig.

Ungültig waren darüber hinaus auch einige weitere Wahlzettel – beispielsweise, weil der Wähler darauf unterschrieben hatte, oder neben dem vorgedruckten Namen Jörg Albrecht dieser noch einmal handschriftlich hinzugefügt wurde. So mancher Wähler hatte schlicht "nein" auf den Wahlschein geschrieben oder den vorgedruckten Namen durchgestrichen. "Das ist besser, als gar nicht wählen zu gehen", hieß es dazu aus dem Gemeindewahlausschuss.

Was die Wahlbeteiligung anbelangt, zeigte sich erneut ein Ergebnis, das sich nach Wahlbezirken stark unterscheidet: Wie so oft hat Hasselbach auch bei dieser Abstimmung die höchste Quote erzielt. Die geringste Wahlbeteiligung gab es im Wahlbezirk sechs in der Kernstadt. Dieser Bezirk umfasst grob den Bereich östlich der Bahnhofstraße und südlich der Hauptstraße. Allerdings sind diese Angaben insoweit nur eingeschränkt aussagekräftig, da die Briefwahlergebnisse separat aufgeführt werden. 2129 Personen hatten Briefwahlunterlagen angefordert, 1694 kamen zurück.

Was die Wahl und die Auszählung anbelangt, spricht Fulgner davon, dass "alles sehr geordnet" abgelaufen ist. Die Schnellmeldungen seien am Sonntag rasch eingegangen, sodass auf ein überbrückendes Rahmenprogramm verzichtet werden konnte. Über 220 Wahlhelfer waren im Einsatz.