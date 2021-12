Sinsheim. (pol/rl) Von zwei anderen Mädchen geschlagen wurde eine 15-Jährige am Bahnhof Sinsheim am gestrigen Freitag. Das teilte die Polizei am Samstag mit.

Die 15-Jährige hatte sich gegen 13 Uhr am Bahnsteig aufgehalten, als sie von 16 bis 18 Jahre alten Mädchen geohrfeigt und beleidigt wurde.

Die beiden Täterinnen sollen 1,63 bis 1,70 Meter groß und schlank gewesen sein. Beide hatten dunkle Haare, die zu einem Dutt gebunden waren. Beide sollen zudem um die Augenpartien auffällig geschminkt gewesen sein.

Eine der beiden trug eine beige Jacke und eine blaue Jeans, die andere trug eine schwarze Steppjacke und eine schwarze Jogginghose.

Wer den Vorfall gesehen hat und Hinweise auf die Täterinnen geben kann, wende sich unter der Telefonnummer 07261/6900 an das Polizeirevier Sinsheim.