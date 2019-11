Von Karoline Beck

Siegelsbach. "Totgesagte leben länger", dieser Spruch trifft bestens den aktuellen Zustand der Ortsgruppe der Siegelsbacher Landfrauen. Scheinbar wie Phönix aus der Asche ist dieser Verein, der vor einem Jahr so gut wie erloschen war, wieder aktiv und lebendiger als jemals zuvor geworden, was in Zeiten des allgemeinen Niedergangs der Vereine eine rühmliche Ausnahme ist.

Was ist da passiert? Vor einem Jahr war die Luft bei den Landfrauen völlig raus. Ende Oktober 2018 versammelten sich die 34 verbliebenen Mitglieder mit dem Ziel, den mittlerweile inaktiv gewordenen Verein aufzulösen. Das Problem war: Der Verein war überaltert und es fehlte an Personen, die aktiv mitmachten und Verantwortung übernehmen wollten oder konnten.

Zuvor hatte die langjährige Vorsitzende Christel Stattelmann, die von 1999 bis 2014 Vereinsvorsitzende war, aus gesundheitlichen Gründen aufhören müssen. Danach übernahm Christa Ziegler das Amt. Doch als Ortsfremde gelang es ihr nicht, den Verein zusammenzuhalten.

Wehmut bezüglich des bevorstehenden endgültigen Aus’ herrschte bei den Mitgliedern und so wurde beschlossen - obwohl damals keine Lösung in Sicht war - den Verein zunächst noch nicht aufzulösen, sondern ihn nur stillzulegen. "Danach herrschte vier Monate lang völlige Unklarheit. Keiner wusste, wie es weitergehen sollte", erzählt Silke Waldherr.

Damals hat sie mal hineingeschnuppert und mit dem Gedanken gespielt, dem Verein beizutreten und den Vorsitz zu übernehmen. Als ehemalige Vorsitzende der Landjugend in Siegelsbach in den 2000er-Jahren hat sie viel geleistet und bewiesen, dass sie mit viel Temperament und Kreativität einen Verein erfolgreich führen kann. "Ursprünglich wollte niemand von der jüngeren Generation zu den Landfrauen gehen", erzählt sie. "Die erschienen uns uralt." Auch das angestaubte Image, das den Landfrauen anhaftete, spielte eine große Rolle.

Doch im Glauben an einen positiven Neustart begann sie Werbung für die Landfrauen zu machen. Und dabei spielten die sozialen Medien eine große Rolle. Über eine WhatsApp-Gruppe und Facebook machten neue Ideen die Runde, mit dem Ergebnis, das die Frauen meinten: "Wenn du da hingehst, dann komme ich auch mal." Ohne offizielle Leitung trafen sich die Frauen gelegentlich zu verschiedenen Unternehmungen und Aktivitäten, wie zum Adventskranzbinden, Naschwerk herstellen oder Heringsessen nach Fasching.

Voller Zuversicht kamen die Frauen am 20. März zu einer außerordentlichen Sitzung zusammen. Dabei wurde Silke Waldherr zur 1. Vorsitzenden der Landfrauen-Ortsgruppe Siegelsbach gewählt. Auch für die weiteren notwendigen Ämter konnten junge Frauen gewonnen und gleichzeitig 22 neue Mitglieder begrüßt werden - mittlerweile sind es mehr als 60 Frauen im Alter von 24 bis 73 Jahren. Dabei sind nun Mütter und Töchter und Schwiegertöchter. "So entsteht ein schöner Austausch untereinander. Von jedem kann man etwas lernen. Davon profitieren alle", erzählt Schriftführerin Alisa Koch.

Überzeugt dabei ist auch Sandra Gläßer. Sie wünscht sich, dass die Siegelsbacher Frauen wie durch ein Netzwerk miteinander verbunden sind: "Man begegnet sich sonst nur zufällig auf der Straße und grüßt sich, aber man kennt sich eigentlich nicht." Der Anschluss fehle und selten erhielten junge Frauen Unterstützung.

Viele Pläne für eine aktive Zukunft haben die Siegelsbacher Landfrauen vor und schon einige erfreuliche Erfahrungen hinter sich, wie beispielsweise den Auftritt bei der Bundesgartenschau in Heilbronn, die Teilnahme am Vulpius-Lauf und den Besuch des Heilbronner Weindorfs. Kunterbunt ist ihr schon ausgearbeitetes Programm und auch die Liste an Aktivitäten, die sie noch geplant werden. Dabei geht es vom Kennenlernen handwerklicher Tätigkeiten über diverse Vorträge bis zu geselligen Ausflügen und mehr. Das Interesse sei vielseitig. "Wir sind moderne Frauen und wollen uns auf keinen Fall, wie viele annehmen, auf Kaffee und Kuchen reduzieren lassen", meinen die Frauen unisono. Gerne seien neue Gesichter willkommen, auch aus anderen Gemeinden, denn nicht überall gebe es einen Ortsverband.

Info: Wer Interesse hat, bei den Landfrauen reinzuschnuppern, kann sich unter Telefon 0159 / 07064867 informieren (gegebenenfalls öfter versuchen, da die Frauen berufstätig sind).