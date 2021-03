Von Falk-Stéphane Dezort

Siegelsbach. Mit dem Neubau der Sporthalle wird momentan das wohl größte Bauprojekt in der jüngeren Geschichte der 1600-Einwohner-Gemeinde umgesetzt. In diesem Jahr soll das Vorhaben abgeschlossen sein. Rund 3,2 Millionen Euro lässt sich die Kommune das neue Schmuckstück am Sportplatz kosten. Auch bei den Siegelsbacher Bürgern sorgen die Arbeiten für großes Interesse. Regelmäßig konnten die Bauarbeiter, vor allem beim Rück- und Aufbau, Zaungäste begrüßen. Fast täglich statten Thomas Kakalik und Gerald Nagel der Baustelle einen Besuch ab. Aber nicht aus reiner Langeweile, sondern die beiden haben einen guten Grund: Denn sie begleiten das Großprojekt mit ihren Kameras und ihren Drohnen und halten so jeglichen Fortschritt im Bild fest.

"Schon zu Kremsler-Zeiten hab ich für die Gemeinde fotografiert", erklärt Kakalik bei einem Vor-Ort-Termin. Entstanden sei damals ein Fotobuch über den Ort. Auch die Amtsübergabe von Uli Kremsler an seinen Bürgermeister-Nachfolger Tobias Haucap haben sie begleitet und so früh den guten Draht ins Bürgerzentrum aufrechterhalten. Als dann die Realisierung der neuen Sporthalle beschlossen wurde, sei man auf den neuen Rathauschef zugegangen. "Wir haben ihn gefragt, ob wir das Projekt Sporthalle mit Fotos und Videos festhalten dürfen", erzählt Kakalik. Bei Haucap rannte man damit offene Türen ein. "Er lässt uns völlig freie Hand", freuen sich die beiden.

Im August 2019 hat das Duo, das im Hintergrund noch von einer dritten Person unterstützt wird, die zur Einweihung eine Begrüßungsbroschüre mit den Fotos gestalten wird, mit seinen Aufnahmen begonnen. "Ich habe mir vier Punkte ausgesucht", erzählt Kakalik voller Stolz. "Ich fotografiere immer von der gleichen Stelle und mit der gleichen Brennweite." Hundertprozentig die gleiche Perspektive zu erwischen, sei aber kaum möglich, weshalb er seine Fotos im Nachgang noch mit einem Bildbearbeitungsprogramm in den richtigen Ausschnitt bringt. "Das ist viel Arbeit, aber ein angenehmer Zeitvertreib", sagt der 51-Jährige. "Ich mache das nicht ungern. Es interessiert mich auch. Und zudem wohne ich in Blickweite."

Während Kakalik vorrangig für die Fotos zuständig ist, lässt Nagel regelmäßig seine Drohne über der Baustelle kreisen. Selbstverständlich achte er dabei auch auf den Datenschutz und schaue, dass keine Personen oder Nachbargrundstücke auf seinen Aufnahmen zu sehen sind. Der 56-jährige Elektrotechniker freut sich, dass es jetzt wieder wärmer wird und die Tage wieder länger hell sind. Denn im Winter sei es schwierig gewesen die Aufnahmen zu machen. "Bei null Grad Celsius kann ich nicht fliegen. Und nach Feierabend war es immer dunkel."

Insgesamt hat Kakalik bisher mehr als 600 Fotos von seinen vier Punkten aus gemacht. Allein 210 beim Rückbau mit Blick vom Sportplatz aus auf die Halle. Kakaliks Bilder hat Nagel zusammen mit seinen Drohnenaufnahmen zu einem ersten Video zusammengeschnitten. Er hat für Drohnenflüge und den Filmschnitt inzwischen weit mehr als 100 Stunden in das Projekt gesteckt. Bezahlt werden die beiden für ihr Engagement allerdings nicht. "Wir wollen unser Hobby nicht zu Geld machen. Da haben wir kein gutes Gewissen bei", sagt das Duo.

Schon früh haben sich die beiden der Fotografie verschrieben. Kakalik hat das Hobby von seinem Onkel, der schon früh mit Spiegelreflexkameras fotografierte, übernommen. "Seit 1982 fasziniert mich das", sagt der gelernte Druckformenhersteller und heutige Mediengestalter. Bei Nagel war es der Vater, der seine Leidenschaft an den Sohn weitergab. "Von ihm habe ich auch mein zweites Hobby – Reisen." Über die Jahre hat sich Nagel so eine große Fotoausrüstung zusammengestellt, die auch immer mit in den Urlaub fährt. "Es wird langsam eng mit dem Handgepäck", sagt er und lacht. Seine Leidenschaften fürs Modellfliegen und die Fotografie verknüpft Nagel nun in seinen Drohnenvideos. "Das macht einen riesen Spaß. Und die Aufnahmen sprechen für sich."

Info: Zur Einweihung der Halle soll es ein Video geben, das die Arbeiten am Großprojekt noch einmal Revue passieren lassen soll. "Als Appetithäppchen" zeigen auf der Gemeinde-Homepage in der Kategorie "Gemeindeleben" Kakaliks Fotos zeigen in Zeitraffer den Baufortschritt.