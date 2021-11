Von Falk-Stéphane Dezort

Siegelsbach. Die Kommune wächst: Im Westen ist vor Kurzem das Mischgebiet "Am Mührigweg" entstanden. Und die Erschließung für das Baugebiet "Hinter der alten Schule" im Süden ist in vollem Gange. Auf dem Areal sollen mehr als 30 Bauplätze, zwei Wohnhäuser und ein Spielplatz umgesetzt werden. Mit dem Zuzug neuer Familien steigt in der 1600-Einwohner-Gemeinde auch die Abwassermenge. Denn neue Häuser bedeuten auch mehr Wasser, das nicht versickert. Damit das Regen- und das Abwasser der Häuslebauer künftig weiterhin abgeführt werden kann, wird momentan das einzige Regenüberlaufbecken (RÜB) auf Siegelsbacher Gemarkung in der Zimmerhöher Straße deutlich vergrößert.

Die Arbeiten im Osten der Kommune neigen sich inzwischen dem Ende zu. Anfang Dezember soll das Vorhaben so weit abgeschlossen sein, dass die Anlage übergeben werden kann. Damit hätten die beauftragten Firmen ihre Frist eingehalten. Denn beim Baustart war man von einer Fertigstellung bis zum 18. Dezember ausgegangen. Dabei hatten die Unternehmen auch Glück, dass sie rechtzeitig bestellt hatten und nicht von Materialengpässen betroffen waren. Rückschläge habe es aber auch gegeben, war bei einem Rundgang über die Baustelle am Dienstag zu erfahren. "Wir sind ein paar Mal ins Schwitzen geraten", sagte Jonas Bauknecht vom zuständigen Ingenieurbüro Willaredt aus Sinsheim. Beim Aushub sei man das ein oder andere Mal von dicken Gesteinsbrocken überrascht worden.

Das neue Zyklonrundbecken (rechtes Bild) fasst bis zu 900 Kubikmeter Wasser und ist bereits in Betrieb. Das Erdbecken wird momentan angelegt. Foto: Falk-Stéphane Dezort

Nichtsdestotrotz stand das kommunale Vorhaben wohl unter einem guten Stern. Denn es wird womöglich billiger, als man zu Anfang gedacht hatte. Im Juli 2020 als das Projekt dem Gemeinderat vorgestellt wurde, rechnete man noch mit einer Investition von rund 1,9 Millionen Euro. Jedoch erzielte die Kommune zunächst bei der Ausschreibung mit 1,5 Millionen Euro ein deutlich besseres Ergebnis und sparte im weiteren Verlauf dank einer alternativen technischen Ausrüstung weitere 160.000 Euro ein, ohne aber dabei die Funktion und Qualität der Anlage abzustufen (wir haben berichtet).

Somit kostet das Vorhaben letztendlich trotz unerwarteter Mehrausgaben beim Geröll rund 1,6 Millionen Euro. Die Kommune wird dabei vom Land mit 1,1 Millionen Euro unterstützt. Zwar müsse man laut Bauknecht noch die Schlussrechnung abwarten, aber er geht davon aus, dass "man im Rahmen bleiben wird".

"Das Herzstück der Anlage", wie es Bauknecht nennt, ist bereits in Betrieb. Das neue Zyklonrundbecken ist neun Meter tief und hat einen Durchmesser von rund 17,5 Meter. Auch die Arbeiten am neuen Überlaufbauwerk sind abgeschlossen.

Momentan wird das Erdbecken errichtet. Hierhin wird im Ernstfall das Abwasser aus dem Überlaufbauwerk eingeleitet und fließt dann in den Siegelsbach. "Der hydraulische Stress für die Anlage wird minimiert", sagte Bauknecht. Dies passiert auch, wenn die Anlage die maximale Menge an Wasser, das sie in Richtung Kläranlage Bad Rappenau abführen darf, überschreitet. Bis zu 5500 Liter pro Sekunde kommen bei starkem Regen an der Anlage an. "Aber nur 31 Liter pro Sekunde dürfen wir abführen", erklärte Bauknecht. Somit wird auch hier das Wasser über die beiden sogenannten Regenzyklonbecken, die sich aufgrund der kreisrunden Wasserbewegung stetig selbstreinigen, ins Erdbecken und anschließend in den Siegelsbach geleitet.

Insgesamt hat die komplette Anlage ein Volumen von rund 2000 Kubikmeter, allein 900 davon fasst das neue RÜB.