Siegelsbach. (kab) Veränderungen gibt es in der evangelischen Kirchengemeinde von Siegelsbach: Im Rahmen des sonntäglichen Gottesdienstes verkündete die evangelische Dekanin Christiane Glöckner-Lang, dass der langjährige Gemeindepfarrer Daniel Fritsch ein Sabbatjahr einlegen wird, und setzte Hans Weißflog als Prädikanten ein.

Das Sabbatjahr soll, so die Dekanin, ein Jahr der Erholung und zum Krafttanken sein, ein Jahr der Rekreation und der Reflexion, um sich wieder neu auszurichten und zu orientieren. Und für Pfarrer Daniel Fritsch wird es auch ein Jahr der Freude sein, denn diese steht ihm jetzt schon ins Gesicht geschrieben, wenn er darüber spricht: "Für ein Jahr möchte ich nur noch Hausmann sein und viel Zeit mit meinem Sohn Theo verbringen."

Lange habe er auf dieses Jahr hin gespart und in dieser Zeit auf einen Teil seines Gehalts verzichtet. "Es ist eine Möglichkeit, die vom Gesetzgeber vorgesehen ist. Warum soll man da nicht darauf zurückgreifen?", sagte Fritsch.

Die Frage, die sich nun stellt, ist, wie es in der Gemeinde ohne ihn, der schon seit 20 Jahren dieses Amt innehat, weitergehen wird. Er meint, alles sei für die Zeit seiner Abwesenheit abgesprochen und organisiert. Auch hat er über sein Vorhaben mit Landesbischof Jochen Cornelius-Bundschuh gesprochen, der ihm grünes Licht gegeben habe.

In der Zeit der Abwesenheit werden Rüdiger Rutkowski, Gemeindepfarrer aus Treschklingen und Babstadt, sowie Jörg Sandvoss (Obergimpern) unterstützen. Pfarrer Rutkowski wird in der Verwaltung einspringen und im Kirchengemeinderat ins Gremium gehen. Einmal im Quartal wird auch die Dekanin hinzukommen. Er wird auch die Beerdigungen in Siegelsbach und Wollenberg übernehmen. Pfarrer Sandvoss wird die Beerdigungen in Heinsheim und den Konfirmandenunterricht gemeinsam mit einem Prädikanten übernehmen. "Die Gottesdienste werden wir versuchen so gut es geht mit Prädikantinnen und Prädikanten abzudecken. Auch werden Pfarrer aus den Nachbargemeinden einspringen. So hoffen wir, das Jahr gut zu bewältigen", erklärt Dekanin Glöckner-Lang.

Während des Sabbatjahres, das am 1. September beginnt, wohnt Pfarrer Fritsch weiterhin im Pfarrhaus. Doch bittet die Dekanin die Gemeindemitglieder, es zu respektieren, dass sich Fritsch während dieser Zeit im Sabbatjahr befindet und keine Gottesdienste sowie Beerdigungen halten muss. "Jetzt schon wünsche ich ihrem Gemeindepfarrer eine gute Zeit und ich wünsche uns allen, dass wir das Jahr gut schaffen", sagte sie.

Wie bestellt, aber rein zufällig, fand auch an diesem Tag ein neuer Prädikant den Weg in die Siegelsbacher Kirchengemeinde. Vor einem Jahr ist Heinz Weißflog nach Siegelsbach gezogen und hat gleich gefragt, wie er sich in der Kirchengemeinde einbringen könnte. Prädikant ist er schon seit zwölf Jahren, allerdings zunächst in der Schweiz und später bei der Württembergischen Landeskirche. Um in Siegelsbach auch diesen Dienst ausüben zu können, musste er sich erst von der Badischen Landeskirche schulen lassen, da sich die Liturgie unterscheidet. Nachdem er von der Dekanin eingesetzt und gesegnet wurde, durfte er auch gleich die erste Predigt halten. Darüber, dass er nun wieder aktiv sein kann, freut er sich sehr: "Es ist mir ein großes Bedürfnis und erfüllt mich mit Freude", sagte Weißflog. Nun, wenn Pfarrer Fritsch für ein Jahr abwesend sein wird, wird er etwa 15 Mal den Gottesdienst an seiner Stelle halten.