Siegelsbach. (fsd) Nachdem im vergangenen Dezember die neue Sporthalle in Corona-bedingt kleiner Runde an die Vereine übergeben werden konnte, will die Kommune nun das direkte Umfeld aufhübschen. Im aktuellen Haushaltsentwurf sind für erste Maßnahmen rund 200.000 Euro vorgesehen. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats haben die Verwaltung und Landschaftsarchitektin Cornelie Biegert den "Masterplan Hallenumfeld" vorgestellt.

Dieser Plan sieht eine "massive Aufwertung der gesamten Anlage" vor. So wird die bestehende Laufbahn um das Fußball-Spielfeld entfernt und auf der südlichen Seite eine 100-Meter-Bahn errichtet. Hinter dem Tor im Osten sollen eine Calisthenics-Anlage, eine Weitsprung-Anlage sowie Tischtennisplatten aufgebaut werden. Auf der westlichen Seite ist ein Pumptrack – eine speziell geschaffene Mountainbikestrecke – vorgesehen. "Die wird etwas vertieft und parkähnlich eingebettet", erklärte die Expertin. Unterhalb der Tennisplätze sollen ein Multifunktionsspielfeld sowie ein Bauwagen samt Grillplatz als Treffpunkt entstehen. Und der bereits vorhandene Skatepark unterhalb des Trainings-Fußballplatzes soll mit neuen Hindernissen aufgewertet werden.

"Es ist ein tolles Gemeinschaftsergebnis. Wir haben versucht, alle Themen unterzubringen und mussten natürlich auch Kompromisse eingehen", sagte Bürgermeister Tobias Haucap und fügte an: "Der Prozess hat Spaß gemacht." Denn der Masterplan hat sich über mehrere Phasen hinweg immer weiterentwickelt. Nachdem sich Biegert im Dezember 2020 im Gemeinderat vorgestellt hat, folgten im vergangenen Juli ein Jugend-Workshop und im vergangenen November eine Nutzer-Beteiligung, bei der sich, nach den Kindern und Jugendlichen der Kommune, auch Vereine und Institutionen in die Planungen mit einbringen konnten. "Es findet sich in dem Masterplan jeder wieder", freute sich Haucap.

Allerdings drückte der Bürgermeister auch ein wenig auf die Euphoriebremse, denn man könne nicht alles "von heute auf morgen umsetzen". Daher habe man sich Prioritäten gesetzt und wolle zunächst den Terrassenbereich an der Halle sowie den Pumptrack und das Multifunktionsspielfeld umsetzen. "Wir wollen erste Ergebnisse direkt liefern."

Breite Zustimmung für den Masterplan gab es auch aus dem Gremium. Allerdings bedauerte Ratsmitglied Karl-Christian Mann, den vorgesehenen Platz des Bauwagens. Er hätte es sich gewünscht, dass der Wagen zentraler gelegen wäre, weil es auch in Siegelsbach Rowdys gebe und der geplante Standort für sein Empfinden "zu abgeschieden" ist. Haucap sprach diesbezüglich von einer Abwägung, zumal man nicht in die Böschung am vorhandenen Gleis bauen könne, da die Kommune nicht die Eigentümerin sei. Ratsmitglied Erwin Stech regte derweil an, dass, wenn das Multifunktionsspielfeld gebaut wird, man "die Ecke komplett gestalten" solle und nicht sukzessive. Dies würde bedeuten, dass Bauwagen und Grillplatz auch sofort umgesetzt würden.