Mit ihrem Wohnbus an entlegene Orte fahren und es sich dort gut gehen lassen: Diesen Traum haben sich zwei Siegelsbacher Hobbycamper im zurückliegenden Sommer erfüllt und einen ausgedienten Linienbus in ein rollendes Zuhause verwandelt. Foto: privat

Von Falk-Stéphane Dezort

Siegelsbach. Für den 29-jährigen Hobbycamper Janosch Zepek und seine Freundin Mona ist im zurückliegenden Sommer ein Traum in Erfüllung gegangen. In monatelanger Handarbeit haben die beiden einen ausrangierten Linienbus in ein rollendes Zuhause verwandelt.

Und dieses hat alles, was es braucht: Schlafplätze, eine Kochnische, einen ausfahrbaren Fernseher sowie eine Dusche und Toilette, die über einen Wassertank autark versorgt werden können. Doch wie gestaltet sich der Urlaub in einem zwölf Meter langen und je nach Ladung zwischen zwölf und 18 Tonnen schweren Gefährt? "Viele Campingplätze haben uns gesagt, dass wir zu groß sind", sagt Mona. "Das ist eben die Problematik wenn man so lang ist. Aber das war uns bewusst", ergänzt Zepek.

Für den ersten Urlaub ging es für die beiden Ende Juli mit einem befreundeten Pärchen, das mit dem Auto anreiste, nach Novigrad in Kroatien. Auch hier habe sich der Campingplatzbesitzer erst gewundert, wie groß der Bus ist. Aber: "Mit viel Rangieren haben wir einen Platz gefunden." Zuvor hatten die Siegelsbacher schon an der Grenzkontrolle zwischen Österreich und Slovenien für Erstaunen gesorgt. Am Sonntag konnten sie ganz entspannt über die Lkw-Spur bis zum Grenzposten fahren. "Als ich denen dann nur zwei Pässe gezeigt habe, haben die schon verwundert geschaut", erzählt Zepek. Ein Wachmann hätte sich dann den Bus von Innen angesehen und ihnen die Weiterfahrt erlaubt.

Auf dem Campingplatz angekommen zog das große graue Ungetüm neugierige Blicke der anderen Camper auf sich. "Der Bus fällt halt auf", sagt Mona und lacht. "Es hat alle zwei Tage jemand angeklopft und gefragt, ob man sich den Bus mal anschauen kann", führt Zepek weiter aus. Teilweise sei dies auch nervig gewesen. "Mir wurde mal eine halbe Stunde lang beim Spülen zugeschaut", berichtet Mona. Doch den Vogel abgeschossen hätte ein Familienvater: "Wir haben auf dem Wasser auf der Luftmatratze gelegen und uns entspannt. Dann kam jemand angeschwommen und wollte sich über die Technik im Bus unterhalten", erzählt Mona. Aber man habe im Urlaub auch viele nette Menschen kennengelernt, beispielsweise die Camping-Nachbarn aus Hamburg, die man nächstes Jahr besuchen wolle.

Hobbycamper Janosch Zepek und seine Freundin Mona.

In Kroatien unterzog sich der Wohnbus auch seinen ersten Praxistest. Bei 40 Grad am Tag wurde es nicht nur außen, sondern auch im Inneren schnell unerträglich heiß. "Das war der Horror. Wir konnten zwei Nächte nicht schlafen", sagt Mona. Da man an einem Wall stand, zog der Windzug auch über den Bus hinweg. "Die Klimaanlage, die wir hatten, war zu schwach. Wir haben dann eine neue Dachklimaanlage eingebaut und die Lüfter modifiziert", sagt Zepek. Darüber hinaus sollen die Glasflächen mit Wärmeschutzfolie beklebt werden.

Das Projekt des jungen Pärchens löste im Sommer auch ein hohes mediales Interesse aus. Nicht nur die regionalen Zeitungen berichteten über "Patronus" – wie das Duo ihren Bus liebevoll nach einen Zauber aus der "Harry Potter"-Reihe benannt hat –, sondern auch große Verlagshäuser wurden auf die Siegelsbacher aufmerksam. Sogar ins Fernsehen haben es die beiden geschafft. Das SWR und das ZDF drehten einen Beitrag über das Projekt. "Das hat schon viel Spaß gemacht", sagt Mona. Aber auf Dauer wurde es auch ansstrengend.

Auch weil noch bei Wartungsarbeiten fünf Tage vor Urlaubsbeginn die Frontscheibe riss und sein Opa zwei Wochen zuvor versehentlich die wichtigste Luftzuleitung zugeschweißt hatte. "Es war sehr turbulent", erinnern sich die beiden. Erst vier Stunden vor der Abfahrt wurden sie fertig. Dann ging es innerhalb von 13 Stunden in die Sonne. "Danach macht man auch erst einmal nicht viel", sagt Zepek. Auf der Rückreise hat man die Strecke nicht am Stück zurückgelegt, sondern noch ein Wochenende am Wörthersee verbracht. Einige Tagestouren und ein Wochenendtrip ins französische Colmar folgten. "Es ist schön, wenn man das zweite Zuhause dabei hat und einfach mal entspannen kann."

Der Wohnbus „Patronus“ wurde nach einem Zauber aus der „Harry Potter“-Reihe benannt. Foto: privat

Auch für die Wintermonate und 2021 haben die beiden bereits ihre Pläne. In puncto Wohnbus wird dem Paar so schnell nicht langweilig. Denn es steht ohnehin noch der Anbau der Dachterrasse aus, den man aus Zeitgründen verschoben hatte. "Das wird ein Winterprojekt", sagt Zepek. Wenn die Corona-Pandemie anhält, werden sie ihre Ausflüge zwischen April und Oktober ausschließlich innerhalb Deutschlands machen. "Es gibt hier so viele schöne Ecken, die wir mit dem Bus erleben können." Geplant war auch ein Urlaub in Schweden. "Aber das ist uns aktuell zu heiß." Nichtsdestotrotz wollen die beiden mit ihrem "Patronus" noch viel erleben. Doch jetzt ist erst einmal ein heimisches Projekt an der Reihe: Ihre Wohnung bekommt eine neue Küche.