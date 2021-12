Von Falk-Stéphane Dezort

Siegelsbach. Das lange Warten hat ein Ende. Etwas mehr als zwölf Jahre nach der ersten Idee und drei Jahre nach dem Maßnahmenbeschluss im Oktober 2018 hat die 1600-Einwohner-Gemeinde ein neues Schmuckstück. Am Freitag wurde die neu gebaute Sporthalle in einer kleinen Runde offiziell an die Vereine übergeben. Schon am Montag sollen die ersten Sportler die neue Halle einweihen.

"Das Wort Einweihung möchte ich eigentlich gar nicht gebrauchen", betonte Bürgermeister Tobias Haucap in einer kurzen Ansprache. Anstelle eines Empfangs mit Speis und Trank fand die Übergabe Corona-bedingt nur in einer "abgespeckten Variante" statt. Noch länger warten wollte der Bürgermeister aber auch nicht: "Uns war es für den Schul- und Vereinssport wichtig, die Halle nicht länger vorzuenthalten." Ein großes Fest soll es nach Möglichkeit im kommenden Jahr geben.

Optisch macht die rund 3,2 Millionen Euro teure Halle einiges her: Im Inneren sorgt ein grüner Boden für warme Atmosphäre. Außen sorgt die Holzfassade für einen Hingucker. Foto: Falk-Stéphane Dezort

Weiter dankte der Bürgermeister allen Beteiligten, allen voran seinem Vorgänger Uli Kremsler, der das Projekt seinerzeit aus der Schublade geholt hat und ohne dessen Vorarbeit "wir jetzt nicht hier stehen würden". Ebenfalls ging ein Dank an die Vereine, die in den rund zwei Jahren Bauzeit – mit dem Rückbau der alten Halle wurde im November 2019 begonnen – gut mitgezogen hätten und ihre Spielpläne an die Arbeiten angepasst oder ins Bürgerzentrum umgezogen sind.

Aber auch das Architektenduo Hardy Gloss und Erhard Caspari bekam vom Verwaltungschef stellvertretend für alle ausführenden Firmen ein Lob. Zudem bescheinigte Haucap ihnen eine gute Zusammenarbeit. Vor allem der "Endspurt hat den Stress noch einmal auf ein neues Level gehoben". Fast täglich habe man miteinander telefoniert und letzte Dinge abgesprochen.

Trotz aller Widrigkeiten mit Corona-bedingt fehlenden Baufirmen zum Beginn des Rohbaus im Frühjahr 2020 oder Materialknappheit im Sommer 2021 habe man den Zeitplan fast einhalten können. "Aber die Querschläger im Sommer waren dann zu viel", bedauerte Gloss. Allein auf den grünen Sportboden habe man zweieinhalb Monate länger als vertraglich festgehalten warten müssen. Am Ende wurde die Halle jetzt nur sechs Wochen später als erhofft für den Sport freigegeben.

Doch die ganze Arbeit habe sich gelohnt: "Es ist ein Schmuckstück geworden", freut sich Haucap. "Ich bin mit dem Ergebnis absolut zufrieden." Und von Gloss bekam der Bürgermeister symbolisch einen grünen Schlüssel sowie einen firmeneigenen Fußball überreicht.

Foto: Falk-Stéphane Dezort

Für den Rück- sowie Neubau der Halle hat die Kommune voraussichtlich rund 3,2 Millionen Euro investiert. Unterstützt wurde sie dabei mit 291.000 Euro aus der Sportstättenförderung des Landes sowie mit weiteren 200.000 Euro vom ortsansässigen Kosmetikunternehmen.

Aber es wird nicht die letzte Investition in das Sportzentrum sein. Denn wie das gesamte Areal rund um die Halle in Zukunft aussehen wird, war zuletzt Thema bei zwei Nutzerbeteiligungen. Dabei wurde ein Masterplan auf die Beine gestellt, der nach dem Jahreswechsel auch dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorgelegt werden soll (wir haben berichtet).

Trotz der Übergabe sind die Arbeiten an der Halle aber noch nicht gänzlich abgeschlossen. "Sehen Sie es uns nach, wenn hier noch eine Schraube und da noch ein Farbklecks fehlt", sagte Haucap. Die kosmetischen Restarbeiten sollen in den nächsten Wochen erledigt werden. Ebenso wird auch weiter mit Hochdruck am neuen Clubheim für den SC Siegelsbach gearbeitet. Und auf dem Außengelände lassen sich die Parkplätze an der Ringstraße sowie der Weg zur Sportplatzebene bereits erahnen.