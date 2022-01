Sinsheim. (tk) "Warum bei Euch so – und anderswo wieder anders?" Eine Häufung von Fragen dieser Art über die Umsetzung der Corona-Verordnung haben die Stadtverwaltung jetzt zu einer Klarstellung bewogen, die wirkt wie ein Fingerzeig in Richtung Landesgesetzgebung. Tenor des Schreibens, mit dem das Stadtmarketing am Dienstag an die Öffentlichkeit ging: "Die Stadt setzt die Vorgaben der Landesregierung konsequent um."

Das Schreiben nimmt Bezug auf Teilnehmer-Begrenzungen und Zugangsregelungen. Ein Treffen des städtischen Krisenstabs hatte am Vortag der Veröffentlichung stattgefunden. Hierbei seien laut Oberbürgermeister Jörg Albrecht auch die sich häufenden "Anfragen zu geltenden Maßnahmen in einzelnen Lebensbereichen" Thema gewesen, von denen in der Meldung die Rede ist. Außerdem ging es um die "Unmutsbekundungen" – einerseits über "deutlich zu drastische Einschnitte", wie auch über einen "als zu locker empfundenen Umgang der Stadt" mit dem Thema Corona.

Dass überwiegend Erstgenanntes Inhalt jener "Unmutsbekundungen" sein dürfte, hierauf deutet einiges hin: Die Stadt beschließe "weder Besucherbegrenzungen für Fußballspiele" noch setze sie "Zugangsbeschränkungen in der Gastronomie, im Einzelhandel oder bei Familienfeiern fest", heißt es im Text weiter. Und Albrecht nennt auf Nachfrage Beispiele, warum es sich bei den in den vergangenen Wochen immer wieder verschärften Maßnahmen "nicht um Willkür der Stadt Sinsheim" handle.

Beschwerden hätten oft die "als widersprüchlich wahrgenommenen" Personenobergrenzen "in Leichenhallen oder beim Fußball" zum Thema, was sich "im persönlichen Gespräch leicht klären" lasse, etwa mit Verweis auf die "in der Landesverordnung zugrunde gelegten Quadratmeterzahlen". So sei etwa bei Bestattungen die Teilnehmerzahl im Innenraum entsprechend der Größe der Aussegnungshalle begrenzt; bei Trauungen im Sitzungssaal des Sinsheimer Rathauses seien zehn Personen inklusive Brautpaar zulässig.

Ähnlich verhalte es sich beim Besuch städtischer Einrichtungen, wie dem Rathaus, den Verwaltungsstellen und der Tourist-Info, in denen ein negativer Antigen-Schnelltest als Mindest-Zugangsvoraussetzung gilt. "Strengere Vorgaben" – etwa in der Stadtbibliothek oder bei Veranstaltungen – blieben dabei bestehen, heißt es im Schreiben. Auch diese setze man "gemäß der aktuellen Landesverordnung" um. Das Regelwerk gelte "für das gesamte Bundesland und damit selbstverständlich auch für Sinsheim", wird Albrecht zitiert.

Mit Kommentierungen der Landespolitik hält man sich im Rathaus vornehm zurück – doch kein Kommentar ist oft auch einer: Denn das Schreiben kam just an dem Tag, an dem im Rahmen eines weiteren Bund-Länder-Gipfels erneute Verschärfungen der Corona-Verordnungen erwartbar waren. Zuvor war durchgesickert, dass die Landesregierung eine Verlängerung der "Alarmstufe II" entgegen ursprünglicher Zusicherungen plant, wodurch Kenngrößen wie die Inzidenz oder die Zahl der Intensivpatienten mit einer Sars-CoV 2-Virusinfektion in den Krankenhäusern zur Anordnung weiterer Maßnahmen keine Rolle mehr spielen würden.

Tatsächlich war die Zahl jener Patienten weiter gesunken und lag mit zuletzt 426 Personen weiter unter dem relevanten Grenzwert von 450. Ein weiterer Faktor, die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz, lag mit 2,7 sogar deutlich unter dem für die "Alarmstufe II" eigentlich erforderlichen Wert von 6,0.

"Wenn Leute Regularien nicht mehr nachvollziehen können, ist das nicht gut", sagt Albrecht, der den Sachverhalt kennt und ihn für schwierig hält. Es mögen "gute Erfahrungen hinter der Verlängerung stehen", denkt er, die jedoch seiner Ansicht nach "besser kommuniziert" werden müssten. Er wisse vom "Zwiespalt" zwischen dem Sicherheitsbedürfnis, jenem nach "bestmöglichem Schutz" und jenem nach "persönlichen Freiheiten". Hierbei hält er "Transparenz und größtmögliches Augenmaß" für wichtig.