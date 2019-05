Reichartshausen. (pol/rl) Zu einem schweren Unfall kam es am Freitagabend gegen 21.45 Uhr in der Epfenbacher Straße. Dabei wurden der 19-jährige Fahrer und eine 15-jährige Jugendliche, die hinter dem Fahrer saß, lebensgefährlich verletzt. Der 20-jährige Beifahrer und die hinter ihm sitzende 16-Jährige wurden ebenfalls verletzt und kamen in ein Krankenhaus.

Laut Polizeibericht war der Unfall der Schlusspunkt einer Verfolgungsjagd. Ein Streifenwagen hatte in Epfenbach in Höhe eines Parkplatzes an der Hauptstraße einen aufheulenden Motor gehört. Kurz darauf bog ein Renault Clio mit quietschenden Reifen aus Richtung Spechbach nach links in die Hauptstraße ein und raste am Streifenwagen vorbei. Die Streife verfolgte den Wagen, um ihn für eine Kontrolle anzuhalten.

Nachdem die Beamten mit Blaulicht und Anhaltesignalen den Clio-Fahrer zum Anhalten aufgefordert hatten, hielt der 19-Jährige an der Einmündung "Heilige Gasse" und Hauptstraße an. Die Beamten stiegen aus, woraufhin der 19-Jährige mit quietschenden Reifen beschleunigte und davon fuhr.

Die Beamten nahmen die Verfolgung auf, verloren den Wagen danach kurz aus den Augen. Am Ortsausgang Epfenbach in Richtung Reichartshausen sahen sie den Wagen wieder. Da hier jedoch zwischen ihnen und dem Clio ein Seat fuhr, der auf der kurvigen Strecke nicht überholt werden konnte, verloren sie den Clio erneut aus den Augen.

Auf der Fahrt in Richtung Reichartshausen sahen die Beamten auf dem geraden Teil der Strecke den Clio in etwa 500 Meter wieder. Da ein Aufholen des Clios weder möglich noch verhältnismäßig erschien, fuhr der Streifenwagen etwas langsamer, sodass die Beamten den Clio wieder aus den Augen verloren.

In einer Rechtskurve der Epfenbacher Straße in Reichartshausen fanden die Beamten den Clio wieder: Der Wagen lag stark beschädigt auf der Beifahrerseite. Die Beamten hielten an, stiegen aus und schlugen die Scheiben des Wagens ein und bargen die verletzten vier Insassen mithilfe von Anwohnern aus dem Fahrzeug.

Offenbar war der Clio in der Rechtskurve der Epfenbacher Straße mit einem zehnprozentigen Gefälle so schnell gefahren, dass er von der Fahrbahn abkam und frontal gegen den überdachten Vorbau eines Anwesens geprallt war. Danach soll sich das Heck des Clios aufgerichtet haben, wurde gegen die Hauswand gedrückt. Der ganze Wagen wurde danach nach rechts abgewiesen.

An den Gebäuden entstand knapp 40.000 Euro Schaden. Die vier Fahrzeuginsassen kamen in nahegelegene Krankenhäuser. Dem 19-jährigen Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Laut Polizei hatte der junge Mann keinen gültigen Führerschein. Ob dies der Grund für seine Flucht war, müssen die weiteren Ermittlungen ergeben.

Die Polizei suchen nun Zeugen der Verfolgungsfahrt. Vor allem der Seat-Fahrer sollte sich melden, der zwischen Epfenbach und Reichartshausen kurz zwischen Streifenwagen und Renault fuhr. Alle Zeugen erreichen die Polizei unter der Telefonnummer 0621/174-4140.