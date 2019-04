Schwaigern. (jubu) Angesichts der enormen Aufprallwucht grenzt es an ein Wunder, dass hier niemand schwerer verletzt wurde. Ein 18-Jähriger hatte mit drei weiteren Personen am Donnerstag gegen 18 Uhr die Kreisstraße K2160 zwischen Stetten am Heuchelberg und Schwaigern befahren, als er in einer Rechtskurve aus noch unbekannter Ursache von der Fahrbahn abkam.

Der Citroen des Fahranfängers überschlug sich daraufhin mehrfach in einem Acker bis das stark deformierte Wrack schließlich liegen blieb. Ersthelfer versorgten die vier Insassen bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte.

Der Fahrer sowie ein 14 Jahre alter und ein 11 Jahre alter Mitfahrer wurden leicht verletzt. Ein weiterer 14-Jähriger kam mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus.

Die Kreisstraße K2160 war während der Unfallaufnahme für rund zwei Stunden gesperrt. Die Feuerwehren aus Schwaigern, Stetten und Eppingen waren mit acht Fahrzeugen und rund 60 Mann vor Ort.