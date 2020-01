Schwaigern. (jubu/mare) Auf der Kreisstraße K2160 zwischen Schwaigern und Stetten hat sich am Sonntagabend ein Verkehrsunfall ereignet. Ersten Informationen zufolge ist ein Auto in der Kurve von der Fahrbahn abgekommen und im Graben gelandet.

Ein Peugeot 207 mit zwei Insassen fuhr gegen 19.45 Uhr auf der Kreisstraße von Stetten am Heuchelberg in Richtung Schwaigern. In der berüchtigten Rechtskurve, kurz nach den Lachenhöfen, kam er nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrfach und flog eine etwa acht Meter tiefe Böschung hinunter, ehe er schwer beschädigt auf dem Acker auf den Rädern zum Stehen kam.

Die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückten sofort an. Wie ein Sprecher der Polizei Heilbronn auf Nachfrage mitteilte, wurden die beiden Insassen leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Das Fahrzeug musste aufwändig geborgen werden, die Straße war deshalb über mehrere Stunden gesperrt.

Erst im Dezember vergangenen Jahres kam es an dieser Stelle zu einem ähnlichen Unfall. Ein Fahrzeug hatte sich überschlagen, der Wagen blieb auf dem Dach liegen. Auch sonst ließe sich die Liste der schweren Unfälle auf diesem Straßenabschnitt beliebig fortsetzen: Am 23. Dezember stießen hier zwei Fahrzeuge frontal zusammen, am 4. April kam ein Kleinwagen von der Strecke ab. In allen Fällen wurden Menschen schwer verletzt.