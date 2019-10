Eppingen. (pol/mare) Schlägereien zwischen rivalisierenden Jugendgruppen im Bereich des Festgeländes in der Talstraße in Eppingen und im weiteren Verlauf auf dem Gelände des Schulcampus hielten die Eppinger Polizei sowie Unterstützungskräfte aus umliegenden Revieren in Atem. Das berichtet die Polizei.

Über den gesamten Samstagabend kam es zu Ruhe- und Ordnungsstörungen (Böllerwürfe) und Auseinandersetzungen. Erschreckend waren massive Beleidigungen der Jugendlichen gegen die eingesetzten Polizisten. Die genaue Anzahl der ausgesprochenen Beleidigungen wird erst nach Auswertung der verschiedenen Bodycams der Einsatzkräfte feststehen und zur Anzeige gebracht.

Insgesamt wurden vier Personen in Gewahrsam genommen. Hierunter waren drei Jugendliche und ein junger Erwachsener. Indes blieb es beim Kerwe-Rock in der Stadthalle ruhig.