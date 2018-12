Helmstadt-Bargen. (kel) Die Heirat war ruckzuck erledigt, die Scheidung wird sich einige Monate hinziehen. Das Ja-Wort, das sich der 26-jährige Helmstadter Aron Schweizer und seine gleichaltrige Braut Selina vor einem Millionenpublikum gaben, hielt nur sechs Wochen. Die Trennung wurde jetzt ebenfalls vor einem Millionenpublikum vollzogen: "Scheidung" stand auf dem Schild, das Aron Schweizer in die Fernsehkameras hielt. Seine Angetraute wählte die "Ehe" - das gegensätzliche Votum setzt den Schlusspunkt unter die "Hochzeit auf den ersten Blick".

In der Sat1-Sendung sehen sich die Brautleute vor dem Traualtar das erste Mal, nachdem sie Paartherapeuten, Psychologen und andere Experten wie füreinander gemacht befunden hatten. Dem Filialleiter einer Regionalbank aus Helmstadt war eine Krankenpflegerin aus dem mittelhessischen Limburg zugeteilt worden.

Eine Trauzeremonie voller Romantik, eine Flitterwoche mit Händchenhalten und vielen Kuscheleinheiten. Die Blonde und der Bartträger schienen auf Wolke sieben zu schweben, die Fernsehzuschauer waren begeistert und kürten via einer Boulevardzeitung Aron und Selina zum "süßesten Paar" der Sendung. Doch eine Erkältung der frischgebackenen Gattin hat das Ende der trauten Zweisamkeit eingeläutet.

"Ich habe heute Nacht nur einen Kuss bekommen, weil ich ein bisschen krank geworden bin", schmollte Salina. Ihr Angetrauter wirkte genervt: Wegen einer chronischen Nasennebenhöhlenentzündung, erklärte er, vermeide er körperliche Kontakte: "Sonst liege ich drei Wochen flach. Und darauf habe ich keinen Bock."

Ob das tatsächlich der Grund für die rasante Entfremdung der beiden war? Selina jedenfalls glaubte, eine "Abneigung gegenüber mir" zu spüren. Da half auch eine Krisensitzung bei der Psychologin nicht mehr. Aron: "Ich weiß noch nicht, wie ich damit umgehen soll, wenn man wegen so einer Kleinigkeit in so ein Stimmungstief fällt." Auch die Frage, wer denn die Betten machen soll, hatte zuvor die Laune erheblich getrübt.

Hinzu kam eine kleine Lügengeschichte der Limburgerin: Sie hatte ihrer Mutter vorgeschwindelt, dass die von ihr gehaltenen Ratten nur zu Besuch seien. "Ich könnte meine Mutter nie belügen", gab sich Aron empört. Die Konsequenz: Nach dem Besuch in Limburg kappte der Helmstadter die Verbindung. Es wurde noch bisschen über WhatsApp kommuniziert, ansonsten herrschte Funkstille.

Als das anstehende Ehe-Aus in der jüngsten Sitzung verkündet wurde, avancierte der bisherige Publikumsliebling Aron schlagartig zum Buhmann: In den sozialen Netzwerken setzte es Schimpfkanonaden für den 26-Jährigen. Sonderlich beeindruckt hat dies den Helmstadter offenbar nicht: Zu Weihnachten stellte er als KXD seinen neuen Hip-Hop-Song "So nah doch so fern" vor. Bis Mittwoch gab es schon 11.000 Aufrufe.