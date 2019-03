Von Ralf März

Angelbachtal. Einstimmig beauftragte der Gemeinderat die Verwaltung, die Generalsanierung der Eichtersheimer Hauptstraße (B292) umzusetzen. Über die Details der notwendigen Baumaßnahmen und über die geplante Verkehrsführung während der Bauzeit informierten Michael Ganter und Mirco Büchler vom Sinsheimer Ingenieurbüro Willaredt. Kosten wird die Gesamtmaßnahme rund 1,4 Millionen Euro.

Von "Jahren des Kämpfens bis die Maßnahme ins Rollen kam", sprach Bürgermeister Frank Werner, der die geplanten Bauarbeiten zunächst kurz umriss: Schon im Frühjahr 2018 hatte das Regierungspräsidium Karlsruhe Finanzierungsmittel für die Fahrbahndeckensanierung der Bundesstraße 292 zugesagt. Die Gemeinde nahm dies zum Anlass, die im Untergrund befindlichen Leitungen untersuchen zu lassen: Die gusseiserne Wasserleitung stammt aus dem Jahr 1907. Der Kanal ist zwar jünger, jedoch ebenfalls stark sanierungsbedürftig. Auswaschungen an den Kanalrohren, Hohlräume sowie Setzungen im Bereich der Anschlüsse waren bei den Untersuchungen mittels Kamera zu sehen. Damit war bereits im vergangenen Sommer klar, dass nur eine Generalsanierung der Straße mit dem Austausch der Leitungen Sinn macht.

Doch auch neben dem Fahrbahnbereich muss Hand angelegt werden: Die große Sandsteintreppe zur evangelischen Kirche sei "dringend sanierungsbedürftig", wie Werner erklärte. Zudem sollen auch die Gehwege erneuert werden.

Die Detailplanungen stellte Michael Ganter den Gemeinderäten und den zahlreichen Bürgern vor: Zwischen den beiden Verkehrskreiseln in der Heidelberger Straße und der Schlossstraße, unter denen sich bereits neue Leitungen befinden, müssen rund 380 Meter Kanal und Wasserleitung ausgetauscht werden. 420 Meter Straßenbelag samt Bordsteinen und Gehweg seien zu erneuern. An verschiedenen Engstellen der Bürgersteige soll die Fahrbahn leicht verschwenkt werden, sagte der Planer. Dadurch könnten einige Zentimeter mehr Platz für die Fußgänger gewonnen werden. Die Fahrbahn durfte insgesamt aber nicht schmäler werden, lautete die Vorgabe. Auch Leerrohre für den Glasfaserausbau sollen verlegt werden.

Da der Kanal beinahe mittig unter der Straße verläuft, ist die Baumaßnahme nur während einer Vollsperrung machbar. Gearbeitet werden soll in zwei Abschnitten, geöffnet wird die Straße aber immer nur wenige Meter in Form einer "Wanderbaustelle", erklärte Ganter. So könnten die Anwohner weiterhin ihre Grundstücke erreichen. Besonderes Augenmerk werde auf das Seniorenheim "Hofgut" gelegt, das während der Baumaßnahmen jederzeit vom Rettungsdienst zu erreichen sein werde.

Der Verkehr soll während der rund zehnmonatigen Bauzeit weiträumig um Angelbachtal geleitet werden. Die Befahrbarkeit der B 39 zwischen Mühlhausen und Sinsheim werde nicht beeinträchtigt, sodass diese Straße teilweise als Umleitung dienen wird. Der Schwerverkehr von Süden (Waldangelloch) wird über die Karlstraße und die K 4177 Richtung Dühren auf die B 39 geleitet. Sobald die Kreisstraße zwischen Östringen und Mühlhausen für Lastwagen ausgebaut ist - die Maßnahmen sollen in wenigen Tagen beginnen -, könne auch darüber der Umleitungsverkehr fließen. Der innerörtliche Verkehr muss auf die Frankenstraße, Ringstraße und die Wusseldornstraße ausweichen. Darauf werden auch die Buslinien umgeleitet. Hierzu habe es bereits Termine mit den Buslinienbetreibern und der Polizei gegeben, sagte Mirco Büchler.

Da die Notwendigkeit der Baumaßnahme schon von Beginn der Planungen außer Frage stand, gab es auch von Gemeinderatsseite kaum Redebedarf. Dr. Axel Derks hinterfragte die geplante Umleitungs-Verkehrsführung in der Frankenstraße. Diese werde zur Einbahnstraße, sagte Büchler, und könne während der Bauzeit dann von der Schlossstraße aus Richtung Mühlhausen befahren werden. Anne Gmelin hinterfragte die Bushaltestellen in der Hauptstraße. Diese sollen wieder an gleicher Stelle entstehen, aber mit einem Hochbord ausgestattet und damit barrierefrei werden.

Die Kosten, die großteils von der Gemeinde getragen werden müssen, belaufen sich auf rund 500.000 Euro für den Kanalaustausch, 360.000 Euro für die Erneuerung der 113 Jahre alten Wasserleitung und etwa 880.000 Euro für Straßenbau, Gehwege und Kirchentreppe. Der Anteil des Straßenbelags einschließlich Unterbau (330.000 Euro) wird vom Bund getragen. In den kommenden Wochen soll die Ausschreibung erfolgen; die Vergabe der Arbeiten ist im Juni vorgesehen. Schon im Juli könnten dann die Bagger anrücken.