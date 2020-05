Bad Rappenau. (guz) Warum jetzt? Und warum überhaupt? Die beabsichtigte Schließung des Vier-Sterne-Hotels "Salinengarten" in Bad Rappenau, über die wir am Dienstag berichteten, hat bei Beobachtern der Gastronomie-Branche und auch bei der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) Fragen aufgeworfen. Dass Hoteliers angesichts der Corona-Folgen schnell in Nöte geraten können, bestreitet keiner. "Viele Betriebe befinden sich am Rand ihrer wirtschaftlichen Belastbarkeit", davor warnt längst auch der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga). Im Fall des "Salinengartens" vermisst mancher aber einen beherzten gemeinsamen Rettungsversuch von Pächter und Verpächter.

Karina-Anna Dörschel, Geschäftsführerin der "Sonnenhotels" GmbH, die seit Februar 2019 auch das Haus in der Kurstadt betreibt, hatte gegenüber der RNZ gesagt, dass "strukturelle Aufgaben" und der "Blick auf den Gesamtkontext" die Unternehmensgruppe bewogen habe, den Pachtvertrag mit dem Investor lösen zu wollen. Dieser, die "Hotel Bad Rappenau Grundstücks GmbH & Co. KG" um den Heilbronner Projektentwickler "Kruck und Partner" , hatte dann mitgeteilt, man sei "auf Veranlassung der Sonnenhotels-Gruppe seit wenigen Wochen in Verhandlungen über die Auflösung des Pachtvertrags." Man suche mithilfe eines Beratungsunternehmens nach einem neuen Hotelbetreiber.

Für Gewerkschaftssekretär Frank Meckes passt dabei manches allerdings nicht recht zusammen. Die NGG berate aktuell einige der 30 Beschäftigten in Sachen Kündigungsschutzklagen, und er habe inzwischen mit Mitarbeitern direkt gesprochen. Dabei habe es widersprüchliche Angaben dazu gegeben, wer Schuld an der Misere sei, sagte Meckes im Gespräch mit der RNZ. Viele Mitarbeiter seien "wütend und stinksauer" und hätten ein "vernünftiges gemeinsames Krisenmanagement" von Betreiber und Investor vermisst. "Es wäre gut gewesen, mit offenem Visier zu spielen", sagt Meckes. Offenbar habe keiner der Beteiligten den "topmodernen Salinengarten" als gemeinsames Zukunftsprojekt betrachtet. Viele Hoteliers seien derzeit stark unter Druck, das bedauere auch die NGG, sagte Meckes, aber "eine solch schnelle Schließung erschließt sich uns nicht". Das rieche ein bisschen "nach hausgemacht, gewünscht und gewollt", sagte der Gewerkschaftssekretär, der im Salinengarten kein perspektivloses, sondern vielmehr ein "top Haus" mit großen Chancen sieht – nicht zuletzt angesichts des bald vollendeten Umzugs der Lidl-Deutschlandzentrale in die Nachbarstadt Bad Wimpfen, die Nähe zu Sinsheim mit Badewelt, Klima-Arena und Technik-Museum und dem direkten Kur-Umfeld in Bad Rappenau.

Perspektivlos sind nun hingegen wohl viele der im "Salinenpark" Beschäftigten. Denn wer im Gastronomiebereich arbeitet und jetzt seinen Job verliert, für den sind die Aussichten nicht eben rosig. Zwar wurde gutes Personal in den zurückliegenden Jahren oft händeringend gesucht, und längst ist auch von Köchen die Rede, wenn der Begriff "Fachkräftemangel" fällt. Doch nach Corona wird es wohl auch weniger Gastronomie-Betriebe und damit weniger potenzielle neue Arbeitgeber geben – und das in einer ohnehin schlecht bezahlten Branche. Dehoga-Präsident Guido Zöllick sprach bereits von "schockierenden Arbeitsmarktzahlen" im Gastgewerbe.

Dass beim nur 14 Monate währenden Betrieb des "Salinengarten" wohl auch handwerkliche Fehler gemacht wurden, liegt für Gewerkschaftssekretär Meckes auf der Hand. Tatsächlich wurden (und werden) Zimmer im "Salinengarten" auf verschiedenen Online-Buchungsplattformen für kaum mehr als die Hälfte des regulären Preises angeboten. Mit solchen "Ramschangeboten" könne sich ein Vier-Sterne-Haus aber nicht von den Mitbewerbern abheben und bei etwas anspruchsvolleren Kunden punkten, findet Meckes. Außerdem sei das Hotelrestaurant nur für Übernachtungsgäste geöffnet gewesen. Dennoch: Eine gemeinsame Linie von Betreiber und Investor und das Mitnehmen der Angestellten hätten die Schließung nach Auffassung des Gewerkschaftssekretärs wohl abwenden können: "Gemeinsamkeit in der Krise schafft Vertrauen und Bindung", meint Meckes. An dieser Gemeinsamkeit aber hat es nicht nur seiner Meinung nach offenbar gemangelt: "Die Zeche zahlen jetzt die Leute", bedauert er und sagt, dass solche Probleme seiner Erfahrung nach dann in der Branchenwahrnehmung oft an ein Haus gebunden bleiben und einen Neustart erschweren.