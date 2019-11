In ausverkauften Kurhaus trat der Kabarettist Rüdiger Hoffmann mit seinem Programm „alles Mega“ in Bad Rappenau auf. Foto: Falk-Stéphane Dezort

Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau. Während vor der Tür der Regen in Strömen vom Himmel fiel, strömten mehr als 400 Besucher ins Kurhaus. Mit einem Wein in der einen und einer Brezel in der anderen Hand nahmen die Gäste in voller Erwartung an einen unterhaltsamen Abend auf ihren Stühlen Platz. Mit seinem inzwischen 13. Bühnenprogramm „alles Mega“ gastierte der Kabarettist und Musiker Rüdiger Hoffmann vor ausverkauftem Haus in der Kurstadt. Unter zunächst tosendem Applaus betrat der 55-Jährige die Bühne und setzte mit seinem Klassiker „Ja hallo erstmal. Ich weiß nicht ob sie’s schon wussten“ den Startschuss für den ersten Teil seines rund zweistündigen, phasenweise mitunter platten Gag-Feuerwerks.

Von einem Schnitzel-Essen mit einem Veganer ging er über zu einer Geschichte über sein Sexleben. „Bei mir ist alles Mega ... ja, wirklich.“ Zusammen mit seiner Bekannten sei er im Swingerclub gewesen. Dresscodes seien ihm ein Fremdwort, so könne es schon mal vorkommen, dass der Tanga falsch herum angezogen werde. Generell habe er aber ohnehin nur den Blick für einen UHD-Fernseher, auf dem er sich die Formel 1 angeschaut habe, gehabt. Dass die TV-Couch schon von einem Pärchen besetzt gewesen war, habe ihn nicht gestört. Erst als die Experteninterviews gesendet wurden, musste er das rhythmische Klatschen seiner Couchgäste unterbinden. Seine Bekannte hingegen schwärmte mit zwei Männern ihm Arm von einem Sandwich, das er wohl noch probieren müsse.

Mit seinen Ausführungen vom Swingerclub, von einer Fetisch-Party und von einem Ausflug in einen Sadomaso-Club – „In einem Raum wurde ein Mann von einer Frau verprügelt. Vielleicht hat er den Müll nicht rausgebracht“ – gelang es Rüdiger Hoffmann Bilder in den Köpfen der Zuhörer zu erzeugen – die manchen wohl lieber erspart geblieben wären. Dabei wandelte Hoffmann manches Mal am Rand des guten Geschmacks.

In sein Programm baute der wortgewandte Ostwestfale auch aktuelle Reizthemen der Gesellschaft wie Wohnungsnot und Nachhaltigkeit ein. „Wir leben jetzt nachhaltig“, verkündete er. „Wir schmeißen gar nichts mehr weg. Wir haben nicht mal eine Biotonne.“ Nach einer gewissen Zeit schmecke der Eintopf aus Kartoffelschalen, Walnüssen, Himbeer-Joghurt und Käserinde exzellent. Und während andere, die ein Kaninchen überfahren haben, einfach abhauen, nehme er es einfach mit. „Mit Rosmarin. Lecker. Die Gäste haben nichts gemerkt.“ Gerade beim Urlaub könne man leicht 66 Prozent CO2 einsparen. „Ich fliege einfach allein.“ Und in puncto Medizin müsse man einfach Mutter Natur vertrauen. „Warum nehmen wir uns Extrawürste heraus?“ fragte Hoffmann. „Wenn ich das Wort Reha schon höre. Warum gibt man sich nicht mit einem Hinkefuß oder einem Arm weniger zufrieden? Der Mensch ist doch ein nachwachsender Rohstoff.“

Nach der Pause berichtete Hoffmann noch von seinem „schwerstkranken“ Sohn Benny. „Er hat Pubertät.“ Bei seinen Erzählungen über Selbstbefriedigung, der ersten Liebe und des Stimmbruchs sah man so manche Eltern zustimmend den Kopf nicken. Beim Part über Super-Diäten und vieler Witze auf Kosten dicker Menschen griff Hoffmann, der am Klavier auch immer wieder Liedbeiträge einstreute, auch in die eher unteren Schubladen.

Nach rund zwei Stunden und zweier Zugaben ging Rüdiger Hoffmann letztendlich von der Bühne. Am Ende war aber nicht für alle „alles Mega“. Die Meinung gingen beim Publikum auseinander. Von „ein klasse Auftritt“ über „ganz okay“ bis hin zu „so platt war er noch nie“ war alles dabei. „Sein Humor ist einfach besonders“, meinte hingegen Eva Sauer, die in Bad Rappenau zum 20. Mal einen Auftritt von Hoffmann besucht hat.