Eppingen-Rohrbach. (pol/mare) Beim Fußballspiel zwischen dem FC Rohrbach und dem TSV Obergimpern am Dienstagabend ist es zu Tumulten gekommen. Ein 27-Jähriger musste danach ärztlich behandelt werden, wie die Polizei mitteilt.

Wie es zu der Auseinandersetzung kam und wer begonnen hat, ist bislang unklar, da die Parteien gegensätzliche Angaben bei der Polizei machten. Bekannt ist bislang, dass es schon während des Spiels unter anderem wegen umstrittenen Schiedsrichterentscheidungen zu verbalen Auseinandersetzungen zwischen den Fanlagern kam.

Nach dem Abpfiff gab es laut Zeugen regelrechte Rudelbildungen und wechselseitige Körperverletzungen. Dabei wurde der 27-Jährige am Auge verletzt. Wieviele Beteiligte außerdem am Ende noch verletzt wurden, ist unklar. Die Verletzung des jungen Mannes soll durch einen Schlag mit einem Glas in sein Gesicht verursacht worden sein. Die Ermittlungen dauern an.