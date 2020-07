Von Christian Laier

Waibstadt. Er ist ein bekannter Sportreporter und Buchautor und war schon öfter in Waibstadt: Ulli Potofski (68). Im Rahmen einer Lesung stand er der RNZ für ein Interview zur Verfügung.

Herr Potofski, in den vergangenen Jahren sind Sie mehrfach in Waibstadt gewesen. Warum zieht es Sie immer wieder in den Kraichgau?

Bei einer "Mein Stadion"-Sendung des Fernsehsenders "Sky" in Sinsheim, die ich moderiert habe und bei der das Lokal komplett mit Schalke-Fans gefüllt war, hat mich Ulfert Hagemeier aus Waibstadt, der Fanclubvorsitzender der "Sportfreunde Kurpfalz 04" ist, angesprochen. Als Schalke-Fan, der auf Schalke groß geworden ist, habe ich mich über dieses überraschende Heimspiel in Hoffenheim natürlich gefreut. Wir sind dann in Kontakt geblieben und seitdem bin ich immer mal wieder in Waibstadt, mache Buchlesungen, wie beim Jubiläum 100 Jahre SG Waibstadt im vergangenen Jahr, was ein sehr schönes Fest war.

Von vielen Sportmoderatoren weiß man nicht, Fan welches Vereins sie sind. Bei Ihnen schon. Ist das beruflich eher ein Vor- oder ein Nachteil?

Klarer Nachteil. Du hast nur Stress deswegen. Also wenn ich nach Dortmund komme, werde ich schon häufiger mal intensiv beschimpft. Aber Schalke ist für mich Heimat. Ich habe die deutsche Meisterschaft im Jahr 1958 live miterlebt. Ich würde mich aber eher als Sympathisant bezeichnen und nicht als Fan, weil Fan sein ja immer ein Stück Selbstaufgabe bedeutet.

Wenn man die Live-Übertragungen der Bundesliga verfolgt, stellt man fest, dass Sie oft in Baden-Württemberg unterwegs sind. Wählen Sie das bewusst so aus oder ist das Zufall?

Ich weiß auch nicht, warum das so ist, ich war in der vergangenen Saison alleine sieben Mal bei Heimspielen der TSG Hoffenheim. Dort werden sie mittlerweile nervös, wenn sie mich sehen, denn keines dieser Spiele wurde gewonnen. Aber das ist purer Zufall. Ich gestehe auch, dass ich immer gerne nach Sandhausen fahre, dort freuen sie sich immer so, wenn einer kommt, den man aus dem Fernsehen kennt. Genauso ist das auch immer in Heidenheim. Ich habe großen Respekt davor, wie diese kleinen Vereine es schaffen, jedes Jahr aufs Neue die Klasse zu halten. Das ist nämlich nicht so einfach.

Wie schätzen Sie als Experte die Entwicklung der TSG Hoffenheim ein?

Die haben sich konsolidiert und stehen da, wo sie stehen – zurecht. Nicht mehr und nicht weniger. Es wird jetzt die Kunst sein für Hoffenheim, auf Dauer da oben anzugreifen und vielleicht noch mal Champions League zu spielen. Aber ich denke, wenn es wirklich so ist, dass der Verein aus den eigenen Einnahmen heraus mit seinen eigenen Mitteln wirtschaftet, dann ist es schwer, ganz da oben anzugreifen.

Warum?

Die TSG ist ein gut geführter Bundesligist, der aber aus vielerlei Gründen nicht die Möglichkeit haben wird, ganz oben anzugreifen. Das ist einfach das Problem im Fußball: Wenn du kontinuierlich ganz oben mitspielen willst, brauchst du verdammt viel Geld.

Nach Ihrem Buch "Entscheidend ist auf’m Platz" ist "52: Ein Jahrgang, zwei Leben" das zweite Buch für Erwachsene. Was erwartet den Leser?

Bei "Entscheidend ist auf’m Platz" habe ich mich einfach mal hingesetzt und über alle meine Sportreporterkollegen geschrieben, was man eigentlich nicht machen sollte. Aber nicht auf böse Art, sondern erklärend, warum der eine so und der andere so moderiert. Mein neuestes Buch "52: Ein Jahrgang, zwei Leben" ist ein schönes Geschichts- und Geschichtenbuch geworden, weil der bekannte CDU-Politiker Wolfgang Bosbach und ich uns hingesetzt und unsere Lebenswege nebeneinander gelegt haben.

Wie kam es dazu?

Wir beide sind Jahrgang 1952, hatten aber völlig unterschiedliche Entwicklungsmöglichkeiten, weil er aus einem gut situierten Haushalt mit klarer CDU-Tendenz stammt und ich aus einer Arbeiterfamilie mit klarer SPD-Tendenz. Aus diesen Parallelen und Gegensätzen ist ein lesenswertes Buch geworden.

Die Lesung fand in einem Modehaus statt. Hatten Sie einen solchen Termin schon einmal?

Ich habe schon alles Mögliche gemacht, aber ein Modehaus war tatsächlich noch nicht dabei. Aber da ich ein modischer Typ bin, passt es auch wieder zu mir. Ich bin schließlich einmal von einer Jury zum schlechtest angezogenen Sportmoderator im deutschen Fernsehen gewählt worden.

Aber Sie haben ja auch schon viele positive Auszeichnungen bekommen. Darunter den Bambi als beliebtester TV-Moderator oder den "MIRA-Award" als bester Sportkommentator. Was bedeuten Ihnen solche Auszeichnungen?

Es ist schon toll, wenn du da oben auf der Bühne stehst, den Bambi bekommst, und unten sitzen der deutsche Außenminister und viel Prominenz aus allen Bereichen. Und dann steht auf einmal der Schalker da oben und die müssen dir in dem Moment zuhören. Ob sie wollen oder nicht. Aber es ist einem dann auch genauso schnell klar, dass es nur eine Momentaufnahme im Leben ist. Drei Monate später steht dann das Ding daheim rum und hat keinen Wert mehr.

Sie sind nicht nur als Journalist und Buchautor bekannt, sondern auch als Schlagersänger oder Teilnehmer an Fernsehshows. Brauchen Sie immer Abwechslung in Ihrem Leben?

Ich komme ja von der Musik, weil ich am Anfang meiner Karriere Musiksendungen beim Radio gemacht habe. Unterhaltung ist übrigens etwas sehr Schwieriges, was von vielen Menschen komplett unterschätzt wird. Mir hat es aber immer großen Spaß gemacht. Später kam ich dann zum Sport. Ich habe schon immer mal geschaut, was gibt es auch außerhalb. Und gerade wenn man bei RTL ist, wird man auch mal gefragt und fast dazu gezwungen, etwas anderes zu machen.

Inwiefern denn?

Ich hatte zum Beispiel einmal eine Gastrolle in "Ein Schloss am Wörthersee" mit Roy Black oder dann später die Teilnahme bei "Let’s dance".

Warum gerade eine Tanzshow?

Ich bin ganz offen und ehrlich: Ich bin absoluter Nichttänzer, was dann leider auch viele Menschen in Deutschland sehen mussten. Aber du bekommst 60.000 Euro für die Teilnahme, das kann ich sonst in einem Jahr nicht verdienen. Das ist eben einfach eine gute Einnahmequelle und ein Grund, warum man da mitmacht. Solange mich der liebe Gott lässt und die Leute noch Spaß an mir haben, werde ich das auch in Zukunft noch gerne machen.

Wann kommen Sie das nächste Mal nach Waibstadt?

Ich könnte mir gut vorstellen, bald einmal eine Lesung für Kinder aus meinen Kinderbüchern zu machen. Es ist mir ein großes Anliegen, dass Kinder dafür begeistert werden, Bücher zu lesen. Das Arbeiten mit Kindern ist von allem das Schönste.