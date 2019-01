Sinsheim. (cbe) Es ist das Thema, das die Sinsheimer am meisten bewegt: der Verkehr. Schwere Unfälle sorgen auf der A 6 häufig für Staus. Spätestens dann sind im Regelfall zahlreiche Straßen in der Kernstadt und in mehreren Stadtteilen ebenfalls dem Verkehrskollaps nahe. Viele Anwohner beschweren sich über Lärm, Abgase und machen sich Sorgen um ihre Sicherheit. Lässt sich hier etwas zum Positiven verändern? Unter anderem diese Frage wird beim RNZ-Forum unter dem Titel "Verkehr in Sinsheim - Wege aus dem Stau" gestellt werden.

Doch die Veranstaltung, zu der die RNZ am Montag, 21. Januar, 19 Uhr, im evangelischen Gemeindehaus in der Werderstraße 7 einlädt, widmet sich noch weiteren Aspekten - so zum Beispiel der Frage, ob teure Bauprojekte wie die Nordanbindung oder die Osttangente zu einer Verbesserung der Verkehrssituation führen. Auch die Themen Parkplätze und Luftmessungen sowie mögliche Fahrverbote sollen an diesem Abend zur Sprache kommen.

Darüber hinaus soll es aber auch um Alternativen zum Auto gehen: Wie gut ist das Angebot von Bus und Bahn? Wo sind Verbesserungen notwendig? Wie sicher kommen Fahrradfahrer und Fußgänger in Sinsheim ans Ziel? Und wären Autos oder Busse mit Elektroantrieb eine sinnvolle Alternative?

Diese und weitere Fragen beantworten vier Gäste im Rahmen einer Podiumsdiskussion: Neben Oberbürgermeister Jörg Albrecht wird Anja Fürstenberger zu Gast sein. Die Sinsheimerin ist Nabu-Mitglied, schwört auf den öffentlichen Nahverkehr und verzichtet bewusst auf ein Auto. Ulrich Neuberger fährt einen älteren Diesel-Pkw, macht sich Gedanken um Fahrverbote und sieht einige Verkehrsplanungen kritisch. Jens-Jochen Roth ist als Vorsitzender des Arbeitskreises Nahverkehr Experte rund um Bus und Bahn. Moderiert wird der Abend von Christian Beck, Leiter der Sinsheimer Lokalredaktion. Besucher können im Rahmen der Veranstaltung Fragen stellen. Der Eintritt zum RNZ-Forum ist frei.