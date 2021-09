Reichartshausen. (pol/lyd) Ein verunfallter weißer Hyundai brachte die Polizei am Freitagabend der Aufklärung eines Autodiebstahls näher.

Wie die Polizei mitteilt, war der Wagen an der Einmündung von der K4189 zur L532 verunfallt. Der bislang unbekannte Autofahrer oder die Autofahrerin war daraufhin geflohen und hatte das Auto zurückgelassen.

Kurz nach 23 Uhr bemerkten Autofahrer und das Team eines Rettungswagens die Unfallstelle und sahen den weißen Hyundai mit Lörracher Kennzeichen (LÖ) im Graben liegen.

Um das Auto herum standen mehrere, mindestens jedoch zwei, Personen, denen die Retter zunächst halfen. Wie viele Personen zum Unfallzeitpunkt im Fahrzeug saßen und wer gefahren ist, steht noch nicht fest. Noch während sich die Retter kümmerten, verließen zwei Personen den Unfallort und gingen in Richtung Reichartshausen.

Bei der Überprüfung des Autos stellte sich heraus, dass dieses Ende August in Lörrach als gestohlen gemeldet worden ist. Das Fahrzeug wurde daraufhin sichergestellt und abgeschleppt. Eine kriminaltechnische Spurensicherung wird noch durchgeführt.

Außerdem wurde nach den beiden Flüchtigen - einem Mann und einer Frau - gefahndet. Kurz vor 1 Uhr sah eine Streife drei Personen auf den Stufen der Volksbank in Reichartshausen, die sofort flüchteten, als sie die Polizisten erkannten.

Auf zwei von ihnen, einen Mann und eine Frau, traf die Beschreibung des Zeugen an der Unfallstelle exakt zu. Sie wurden vorläufig festgenommen. Da beide unter Drogeneinfluss standen, wurden ihnen Blutproben entnommen. Ein Vortest beim Mann hatte bereits Hinweise auf Cannabiskonsum ergeben.

Indizien, wer von den beiden mit dem Hyundai gefahren sein könnte, lagen zu dem Zeitpunkt noch nicht vor. Gegen 2 Uhr wurden sie entlassen.

Rund drei Stunden später, kurz nach 5 Uhr, informierte ein weiterer Zeuge das Polizeirevier Sinsheim, dass sich wiederum zwei Personen an der Volksbank in der Hauptstraße in Reichartshausen in verdächtiger Art und Weise aufhalten sollen. Eine Streife stellte dort schließlich eine 31-jährige Frau aus dem Neckar-Odenwald-Kreis und einen 44-jährigen Mannheimer fest, die auf zwei Stapeln Zeitungen saßen, die für den Zeitungsboten gerichtet waren.

Erste Überprüfungen ergaben, dass gegen die 31-Jährige bereits ermittelt wird, wegen des Verdachts, den weißen Hyundai in Lörrach gestohlen zu haben. Ob der 44-Jährige hierzu einen Tatbeitrag geleistet hatte, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Beide wurden ebenfalls vorläufig festgenommen und zum Revier gebracht, wo ebenfalls Blutentnahme wegen Drogeneinflusses durchgeführt wurden. Beide waren nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis. Ob einer dieser beiden das Auto zum Unfallzeitpunkt fuhr, muss ebenfalls noch ermittelt werden.

Als die polizeilichen Maßnahmen noch im Gange waren, teilte der Zeitungsbote dem Revier mit, dass er zwischen den Zeitungen einen Autoschlüssel gefunden hätte. Dieser wurde sichergestellt und passte nach einer Überprüfung zum gestohlenen Hyundai.

Sämtliche Puzzleteile werden nun im Rahmen der weiteren Ermittlungen zusammengefügt.

Fest dürfte bislang nur stehen, dass die 31-Jährige das Fahrzeug gestohlen haben dürfte. Wer den Hyundai zum Unfallzeitpunkt allerdings fuhr, ist noch unbekannt.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, insbesondere wer zum Zeitpunkt des Unfalls im Fahrzeug saß, bzw. dieses fuhr, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sinsheim, Telefon: 07261/690-0 in Verbindung zu setzen.