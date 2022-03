Von Christiane Barth

Reichartshausen. Das Gotteshaus kann jetzt viel Segen vertragen. Denn die Schäden zu beseitigen, die durch den Brand im Technikraum entstanden sind, wird wohl noch eine lange Zeit in Anspruch nehmen. Das Jubiläum, das dieses Jahr hätte groß gefeiert werden sollen, findet deshalb wahrscheinlich nicht statt. Pfarrerin Susanne Zollinger berichtete über den Sachstand im Gemeinderat. Die Brandursache ist noch völlig unklar. Das herauszufinden, werde "noch eine längere Sache werden". Doch der erste Schock habe sich zwischenzeitlich gelegt: "Wir sind einfach nur dankbar, dass die Kirche noch steht."

"Der Brand hat uns jetzt erst mal sehr zurückgeworfen", sagte die Pfarrerin. Bitter sei das Unglück auch deshalb, weil der Rohbau der Sanierungsmaßnahme, die seit Jahren geplant und teils schon finanziert wurde, fast fertig war. "Wir waren gerade in den letzten Zügen", berichtete Zollinger. Auch die Infrastruktur für Wasser und Strom sei bereits unter Dach und Fach gewesen. Im Inneren der Kirche wären jetzt die Malerarbeiten angestanden. "Aber jetzt stehen wir erst mal wieder vor einem großen Schaden", bedauerte die Pfarrerin, gewann den Umständen jedoch auch etwas Positives ab: "Wir sind gottfroh, dass Brand und Rauch nicht in den Turm hochgezogen sind, sonst würde die Kirche jetzt nicht mehr stehen. Wir hatten sehr viel Glück im Unglück."

Zollinger bedankte sich bei der Gemeindeverwaltung, die der Kirchengemeinde sofort ihre Hilfe zugesichert hatte und auch bei der "Erstversorgung" half. So habe der Turm schon zwei Tage nach dem Brand wieder mit Strom über den Anschluss an die Leichenhalle, die der Kommune gehört, versorgt werden können. Glocken, Turmuhr sowie die beiden Funkmasten für die Telekommunikationsnetze von Vodafone und Telekom funktionierten bald nach dem Brand wieder.

Ein Spezialreinigungsunternehmen, das vom Gebäudeversicherer beauftragt worden war, sei derzeit damit beschäftigt, den Kircheninnenraum zu reinigen. "Im kompletten Gebäude muss von oben bis unten der Ruß abgesaugt werden", berichtete Zollinger, "aber von Rückbau sprechen wir momentan noch gar nicht." Vielmehr gehe es nun um Schadensbegrenzung. Für den Rückbau, oder vielmehr die Reparatur mitten in der Sanierung, sei es schlicht zu früh: "Wir müssen erst mal den Ruß in den Griff bekommen." Es habe sich inzwischen herausgestellt, dass dieser gesundheitsschädlich ist. Die Arbeiter, die den Ruß beseitigen, würden das Innere der Kirche nur mit Schutzausrüstung betreten. Die Belastung sei vor allem im Technikraum, in dem der Brand ja entstanden ist, bedenklich. Der Fall werde unterdessen von den Versicherungen bearbeitet: "Und die erste Spitzfindigkeit wird durch das Rechtsreferat ausgetragen," berichtete die Pfarrerin.

Unterdessen ist der Friedhofsweg entlang der Kirche immer noch nicht freigegeben. Denn für die Sanierungsarbeiten mussten unter dem Weg Leitungen verlegt werden. Da die Umgestaltung des Friedhofsgeländes ein Projekt ist, das die Kommune seit Längerem sukzessive umsetzt und noch längst nicht abgeschlossen hat, ist der bislang lediglich geschotterte Weg noch gesperrt. Die weiteren Arbeiten liegen nun in der Hand der Kommune.

Die Jubiläumsfeier war eigentlich für Juni geplant. "Aber ich sehe es nicht optimistisch, dass wir dieses Jahr noch in die Kirche einziehen können", meinte die Pfarrerin. Seit vergangenem Jahr weicht die Kirchengemeinde für die Gottesdienste in das katholische Gotteshaus aus. "Das ist momentan für uns als Kirchengemeinde eine sehr anstrengende Zeit", gestand die Pfarrerin.