Von Christiane Barth

Reichartshausen. "Es ist ein gefährlicher Nährboden, den man im Auge behalten sollte", meinte Vanessa Obländer, Abteilungsleiterin bei der SRH. Thema im Gemeinderat war die Schulsozialarbeit, deren große Bedeutung den Bürgervertretern im Rahmen des Vortrages von pädagogischen Fachfrauen aufs Neue verdeutlicht wurde. Denn dass die Pandemie in der Entwicklung der Kinder offenbar viel angerichtet hat, schien nach den Ausführungen von Obländer und Dorothea Volkert, die für die Schulsozialarbeit in Reichartshausen sowie in Neidenstein zuständig ist, klar. Der gefährliche Nährboden, von dem die beiden nun vorm Gremium sprachen, sei unter anderem durch die "tiefen Risse" innerhalb der Familien entstanden, die die Corona-Zeit mit all ihren Polarisierungen hinterlassen hat.

"Kinder übertragen die Meinungsverschiedenheiten in der Familie auch in die Schule", verdeutlichte Obländer, die die Pandemie für einen "Booster der sozialen Probleme", jedoch nicht für die alleinige Ursache hält. Am Ende des Berichtes, mit dem die Gemeinderäte über die Schulsozialarbeit des vergangenen Schuljahres an der Centgrundschule informiert wurden, war auch der Ruf nach einer Aufstockung des Stundenkontingents laut geworden.

Derzeit kann Diplom-Sozialpädagogin Volkert in beiden Schulen, die sie betreut, nur "Feuerwehr" spielen. Zeit, die Glut zu löschen, bleibe indes kaum. Auch die Gemeinde Neidenstein will nun den Stundenumfang erhöhen. Bürgermeister Gunter Jungmann drückte ebenfalls seine Bereitschaft dazu aus. Ein neues Förderprogramm könne bemüht werden, um die Kosten für die Gemeinde zu begrenzen.

Es sind etwa soziale Phobien, Ängste und Verunsicherungen sowohl bei jungen Menschen als auch bei den Eltern, die Schulsozialarbeit so dringlich machen. Obländer und Volkert berichteten von aggressivem Verhalten an der Centgrundschule, von Motivationslosigkeit, Leistungsverweigerung bis hin zu Kindern, die nicht in der Schule erscheinen (Schulabsentismus) sowie familiären Konflikten. Schulleiterin Katrin Büttner erklärte außerdem, dass die Pandemie etwa die Entfaltung der Selbstständigkeit und des Ablösungsprozesses der Kinder beeinträchtigt, es seien nun deutlich mehr psychische und physische Belastungen hinzugekommen. Auch vermieden viele Kinder die Schule, aus Angst: "Es ist nicht das typische Schwänzen", unterstrich Büttner. "Der Schulabsentismus hat ein Ausmaß erreicht, das wir vor Corona nicht kannten", hat die Schulleiterin beobachtet. Die Corona-Zeit habe zudem bewirkt, dass den Kindern oft der familiäre Halt fehle. Erschwerend komme hinzu, dass die Problematiken immer komplexer würden und dadurch immer mehr Zeit einforderten, berichteten Obländer und Volkert.

Auch Büttner unterstrich die Dringlichkeit von Schulsozialarbeit. Sie halte sie "für eine wichtige Ergänzung zu unserer schulischen Arbeit und eine bedeutende Stütze", die in der Corona-Zeit zusätzlich an Brisanz gewinne. Auch sie bedauerte, dass der präventive Ansatz derzeit kaum umzusetzen sei, da es zu viele "Brandherde" gebe. Große Sorgen bereiteten ihr "Kinder, die ich seit eineinhalb Jahren nicht mehr gesehen habe". Die Schulleiterin sorgt sich vor allem um die emotional-soziale Entwicklung ihrer Schützlinge. Ernst Rimmler sagte dazu: "Ich dachte, bei uns in Reichartshausen ist die Welt noch in Ordnung, aber auch wir haben Probleme."

Volkert, die seit November 2020 für die Centgrundschule 13 Stunden pro Woche tätig ist, erklärte, Schulsozialarbeit verstehe sich als "Anwältin der Kinder", die auch dann nicht ende, wenn Eltern am Abend anriefen. Ihr Wirken solle dazu verhelfen, "dass Kinder ihren Frieden finden". Sie sprach von teils "tiefen Abgründen" und brachte zum Ausdruck, dass auch im dörflichen Mikrokosmus die Probleme gravierend seien.

Emil Eckert gab zu bedenken: "Das Thema Kinder wurde in der Pandemie komplett fallen gelassen." Er richtete seinen Appell an die Vereine, die den Nachwuchs, "der lieber daheim am Computer sitzt, wieder abgreifen" sollte. Zu Volkert meinte er: "Sie kamen genau zur richtigen Zeit."