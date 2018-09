Jürgen Ebert zeigt am Beispiel "Hambrunnen": Der Mais ist dank der dichten Hecke, die ihn flankiert, nicht vertrocknet, sondern an vielen Stellen noch grün. Foto: Christiane Barth

Reichartshausen. (cba) Während der Mais vielerorts wegen der Dürre im Sommer notgeerntet werden musste, steht er im "Hambrunnen" Reichartshausen gut im Saft: überraschend wenig Trockenschäden dort, in einem Randbereich entlang eines geschaffenen Hohlwegs. Selbst auf der Freifläche des Maisfeldes ist noch sehr viel Grünanteil zu sehen, während das landwirtschaftliche Bild in diesem Jahr meist von zurückgebliebenen, verkürzten und vertrockneten Maispflanzen geprägt ist.

Doch woraus speist sich der Feuchtigkeitsgehalt der Pflanze im "Hambrunnen"? Jürgen Ebert, Vorsitzender der Dr. Hasel Naturlandstiftung, die das Gebiet renaturiert hat, zeigt auf eine lang gezogene Hecke, die das Maisfeld flankiert: "Das hier ist ein ganz besonderes Kleinklima." Die doppelte Menge des krautigen Grüns auf der Heckenseite an der Nordseite sei doch frappierend. Ebert untermauert seine Beobachtung mit landwirtschaftlichen Untersuchungen, die bereits in den 1960-er Jahren von der AIF - der Assoziation für innovative Landwirtschaft, die die Interessen europäischer Landwirte vertritt - durchgeführt worden seien: So erhöhe eine etwa acht Meter lange Hecke den Feuchtigkeitsanteil des "Kleinklimas" der Maispflanzen um bis zu 25 Prozent. Und zwar nicht nur im Randbereich, sondern bis zu 30 Meter in Richtung Feldmitte. Dies bleibe nicht ohne Folgen: 25 Prozent mehr Wachstum, rechnet Jürgen Ebert vor.

Dass die Pflanze jetzt immer noch grün austreibt, sei eindeutiges Indiz dafür, "dass sie gut versorgt worden ist", so Ebert, "und das wirkt sich auch positiv auf die Blattmasse aus." Auf der Heckenseite, die wie ein Feuchtigkeitsspender wirke, wird die Ernte also deutlich ertragreicher ausfallen. "Die Landwirtschaft kann durch Hecken sehr profitieren und hat durch die kleinklimatische Veränderung einen nicht unwesentlichen Zuwachsnutzen", betont Naturschützer Jürgen Ebert mit Nachdruck. Ebert kennt jedoch auch das Problem der Landwirte: Die Hecke benötige Zeit, um zu wachsen und zu gedeihen und um ihre Rolle als Feuchtigkeitsspender überhaupt erst einnehmen zu können. "Und wenn sie erst mal groß genug geworden ist, gibt es Auflagen der Naturschutzbehörden, dann nämlich darf die Hecke nicht mehr entfernt werden." Ebert plädiert dafür, Verbotsregelungen zu lockern, wo es Sinn mache, und Lösungen zu finden, die für alle gut sind. Viel Blattmasse bedeutete nämlich etwa auch: Viel Material für die Biogasanlagen und eine "Win-win-Situation für alle."

Von Heckenstrukturen als Feuchtigkeitsspender hält Thomas Schilling, Landwirt aus Reichartshausen, jedoch nichts. Mit dem Mais, den er vor zwei Wochen abgeerntet hat, habe er trotz der Trockenheit normale Erträge eingefahren. Bei der gestrigen Ernte habe er etwa 20 Prozent Einbußen hinnehmen müssen. Heckenstrukturen mit ihren weit verzweigten Wurzeln entzögen den Feldpflanzen vielmehr das Wasser. Im Bereich eines Baumes etwa, so verdeutlicht Schilling, habe er in einem Radius von bis zu sechs Meter vertrocknete Maispflanzen vorgefunden. Entscheidend sei jedoch die Bodenbeschaffenheit. "Wir haben einen guten Boden, der das Wasser gut halten kann", verdeutlicht Thomas Schilling.