Von Christiane Barth

Reichartshausen.Es war eigentlich nicht das Vorhaben, vier Ferienwohnungen im Industriegebiet zu errichten, der die Gemeinderäte an einer Bauvoranfrage zweifeln ließ. Vielmehr waren es die Form des Gebäudes und seine Lage: An der Ecke Helmstadter Straße/Industriestraße behinderten das Haus und die geplanten Garagen die Gemeinde möglicherweise später einmal bei einem Ausbau des Gewerbegebietes und im Zuge dessen auch bei einer baulichen Veränderung der dortigen Straßenführung, war der Tenor im Rund.

"Wir haben ja vor, diese Kreuzung vielleicht mal mit einem Kreisel zu versehen", gab Ernst Rimmler (CDU) zu bedenken. Zudem fürchtete er, mit diesem Wohnhaus könne für die Autofahrer eine gefährliche Situation entstehen. "Man kommt auf der Helmstadter Straße ja über eine Kuppe, und dann steht da dieses große Haus gleich rechts an der Straße – das wird eine unübersichtliche Geschichte", äußerte er. Verhindern wolle er, dass die Gemeinde "in einigen Jahren vielleicht eingeschränkt sein könnte", wenn sie die Erweiterung des Gewerbegebiets plane. "Denn das ist für mich die gefährlichste Kreuzung in Reichartshausen."

Rimmler sprach sich dafür aus, die Bedenken der Gemeinde unbedingt der Baurechtsbehörde und der Straßenbaubehörde mitzuteilen, mit dem Hinweis, dass Reichartshausen in den nächsten Jahren möglicherweise eine Modifizierung der Kreuzung anstrebe. "Wenn wir ein neues Industriegebiet bauen, dann können wir diese Zufahrt nicht so belassen, wie sie ist", argumentierte Rimmler weiter, "ich kann mir nicht vorstellen, dass wir ein neues Industriegebiet erschließen und an dieser Einfahrt nichts ändern."

Zwar sei er durchaus dafür, innerorts bezahlbaren Wohnraum zu schaffen: "Aber Ferienwohnungen an diesem Platz halte ich für fraglich." Erschwerend komme hinzu, dass in diesem Bereich ein hohes Verkehrsaufkommen herrsche, dass das Gebäude an das Musikcafé "El Gringo" grenze und die Parkplatzsituation dort ohnehin schon kritisch sei. Marcus Schilling (FWV) meinte: "Das Haus ist nicht das Problem, sondern die hohe Hecke, die davor steht." Diese müsse jedoch entfernt werden, warf Bruno Dentz (FWV) ein.

Rüdiger Heiß (CDU) hatte drei kritische Anmerkungen: "Die Balkone zur Industriestraße halte ich für nicht machbar, weil es dann zu eng wird." Zudem erläuterte Heiß, dass die Anwohner beim Ein- oder Ausfahren aus ihren Garagen wegen des begrenzten Abstandes zur Helmstadter Straße auf diese fahren müssten. Und dies sei nun mal gefährlich. Zudem bemängelte er die Architektur des Gebäudes, das zwar schlank, aber sehr hoch geplant sei.

Bürgermeister Gunter Jungmann schlug schließlich vor, in die Stellungnahme der Gemeinde aufzunehmen, dass es sich bei der Kreuzung um eine sehr riskante Stelle im Bereich der Ortseinfahrt handele und dass die Bebauung an diesem neuralgischen Punkt nicht derart massiv ausfallen dürfe. Die Straßenbaubehörde, bekräftigte Jungmann, sollte die Verkehrssituation prüfen: "Die Kuppe und die Garagen an dieser Stelle werden von uns als sehr problematisch angesehen."

Das Gremium einigte sich darauf, die Bauvoranfrage mit dem Einwand ans Landratsamt weiterzuleiten, dass "bauliche Veränderungen im Kreuzungsbereich" geplant seien. Zudem wolle man darauf hinweisen, dass für das Gebäude ausreichend Stellplätze nachgewiesen werden müssten.