Reichartshausen. (cba) "Wir haben jetzt an alles gedacht: an die Flora, an die Fauna. Jetzt sollten wir doch auch mal an die Menschen denken." Nachdem im Gemeinderat nun die Eingriffe in die Biotope, ins Landschaftsbild und in die Tierwelt der "Bettelmannsklinge" ausgiebig durchgekaut wurden, ergriff Gemeinderat Ludwig Schilling Partei für die künftigen Bewohner des Neubaugebiets: "Die, die ganz oben im Norden ein Haus haben werden, müssen ja das ganze Stück runterlaufen über ,Hiel‘ und ,Vogelsang‘". Schilling dachte da vornehmlich an die Schulkinder und suchte nach Möglichkeiten, das Neubaugebiet mit dem bestehenden Wohngebiet auch an einer Stelle zu verbinden, die kurze Wege ermöglicht und sicher ist.

"Daher würde ich es als sinnvoll betrachten, in der Stichstraße beim Vogelsang eine Fußgängerbrücke zu bauen, um über diese in den Ort rein zu führen", sagte er. Eine Brücke, die für diesen Zweck (im bestehenden Wohngebiet) gebaut wurde, gibt es bereits: Zwischen "Roter Weg" und "Im Hiel". Diese ist jedoch leichter zugänglich, weil dort bereits Straßen angelegt sind. Gemeinderat Ludwig Schilling hielt es nun für sinnvoll, einen weiteren gefahrlosen Zugang für Fußgänger in den Ortskern zu schaffen.

Wie dieser "Stichweg" anzufahren sei, fragte jedoch Rüdiger Heiß ins Rund. "Dort ist doch der Grünzug und weder Weg noch Straße." Mitten durch diese Grünzone würde diese Brücke nämlich führen. Zunächst die Infrastruktur aufzubauen, die zur Brücke führt, wäre ein zusätzlicher Kostenfaktor. Zumal, weil dort das Gelände recht unwegsam ist. "Das macht für mich wenig Sinn", meinte Heiß. Einfacher sei es, den Zugang zum bestehenden Wohngebiet ganz oben im Norden zu belassen, wo die Straßenführung in der Planung bereits angelegt ist. Doch müssten dann die Bewohner teils auch wieder einen weiteren Weg in Kauf nehmen.

Der Vorschlag, eine Brücke zu errichten, fand jedoch durchaus Gehör im Rund. Wie er jedoch technisch umzusetzen sei, wollte Bürgermeister Gunter Jungmann mit einer gesonderten Planung und Berechnung prüfen lassen.