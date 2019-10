Noch ist alles Planwerk und Natur in der "Bettelmannsklinge": Der Abstand zwischen Bebauung und Grünzone unterschreitet im Plan stellenweise die von der Naturschutzbehörde geforderten zehn Meter. Foto: Christiane Barth

Von Christiane Barth

Reichartshausen. Schon 20 Interessenten stehen auf der Liste der "Bettelmannsklinge": Bei Bauwilligen scheint das geplante Wohngebiet in der künftig vielleicht besten Lage der Centgemeinde hoch im Kurs zu stehen. Und nun scheint auch dem Neubaugebiet tatsächlich nichts mehr im Weg zu stehen. Der Bebauungsplan für das Vorhaben ist rechtskräftig: Einstimmig votierte der Gemeinderat für das Planwerk.

Die Bettelmannsklinge soll im sogenannten beschleunigten Verfahren nach Paragraf 13b des Baugesetzbuches erschlossen werden. Und seit zwei Jahren beschäftigt sich das Gremium nun schon damit. Im September 2018 billigte es den Vorentwurf, im März 2019 den Entwurf und im Juli 2019 den geänderten Entwurf. Nun, nach einer erneuten öffentlichen Auslegung, haben sich jedoch keine Änderungen mehr ergeben und es konnte der Satzungsbeschluss erfolgen. Eine entscheidende Änderung des Planwerkes bestand in der Erweiterung der Grünzone. Diese wurde im Juli erweitert und damit einer Forderung der Unteren Naturschutzbehörde entsprochen. Die Umrisse des Plangebiets wurden in der Fortschreibung des Bebauungsplans angeglichen. "Wir wollen dem Arten- und Naturschutz Rechnung tragen", verdeutlichte Bürgermeister Gunter Jungmann. Mehr als ein Drittel des Gesamtareals machen nun die öffentlichen Grünflächen aus.

Knackpunkt ist zudem der von der Naturschutzbehörde geforderte Zehn-Meter-Abstand zu den Biotopstrukturen, der jedoch der Wirtschaftlichkeit des Baugebiets widerspricht. "Die Unterschreitung des Zehn-Meter-Abstandes ist durchaus sinnvoll", betonte einmal mehr Lars Petri vom Erschließungsträger Gkb. "Wäre der Zehn-Meter-Abstand zu den Biotopstrukturen durchgängig, dann könnten wir das Baugebiet so nicht mehr machen." Baufelder, die nämlich sonst entfallen und "irgendwo anders wieder angeklebt werden müssten", seien nicht zielführend. Außerdem untermauerte er seine Begründung mit der Stellungnahme der Naturschutzbehörde: "Im Gutachten steht nicht drin, dass dieser Abstand unbedingt eingehalten werden muss", sagte der Ingenieur und verdeutlichte seine Haltung dazu: Zwar stufe die Naturschutzbehörde den Zehn-Meter-Abstand als wünschenswert ein, dennoch weise sie darüber hinaus auch darauf hin, dass es Möglichkeiten gebe, diesen Abstand zu unterschreiten. "Was wir auch gemacht haben", sagte Petri. Was die Befreiung der Biotopstrukturen betreffe, bestehe jedoch noch Nachbesserungsbedarf: "Das wird derzeit noch erledigt."

Satzung und Bebauungsplan werden nun veröffentlicht. Das Ingenieurbüro Martin und Schnese aus Reichartshausen wird dann das Leistungsverzeichnis für die Realisierung der "Bettelmannsklinge" erstellen, danach sollen Bauunternehmer aufgefordert werden, ihre Angebote abzugeben. "Und wir hoffen, dass wir dann im Frühjahr 2020 mit den Erschließungsarbeiten beginnen können", sagte der Bürgermeister.

Ludwig Schilling fragte erneut nach dem Bau eines Steges, wie er bereits zwischen "Roter Weg" und Hielstraße besteht, um eine direkte Verbindung für Fußgänger und Radfahrer vom Wohngebiet ins Ortsinnere zu schaffen. "Darüber können wir außerhalb des Bebauungsplans-Verfahrens beraten", sagte Jungmann.