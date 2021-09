Reichartshausen. (pol/rl) Nach einem seltsamen Verkehrsunfall am Freitagabend kam es am heutigen Mittwoch zu einem weiteren Unfall, der die Beamten des Polizeireviers Sinsheim im besonderen Maße beschäftigt. Diesmal geht es um die Unfallrekonstruktion und die Frage, wer zum Unfallzeitpunkt der verantwortliche Fahrer war.

Laut Polizeibericht war ein schwarzer Audi A6 mit litauischem Kennzeichen kurz nach 11.30 Uhr in der Nähe von Reichartshausen unterwegs. An der Einmündung der Reichartshausener Straße in die L532 prallte der Audi gegen einen Baum. Dabei wurden zwei der vier Insassen leicht verletzt.

Als die erste Streife am Unfallort eintraf, waren zwei der vier Insassen nicht mehr da. Sie sollen Zeugen zufolge in Richtung Dorfmitte geflüchtet sein. Wenig später entdeckten die Beamten die beiden am Ortseingang und nahmen sie vorläufig fest.

Die beiden Verletzten kamen per Rettungswagen in eine Klinik, die beiden anderen wurden auf das Revier gebracht. Da alle vier betrunken waren, wurden ihnen Blutproben entnommen.

Der total beschädigte Audi wurde sichergestellt und abgeschleppt. Der Sachschaden soll mehrere Tausend Euro betragen. Die Identifizierung der vier Personen, die alle litauische Staatsangehörige sein dürften, war am späten Mittwochnachmittag noch nicht abgeschlossen. Darüber hinaus dauern die Ermittlungen zum Unfallhergang und zur Fahrereigenschaft noch an.

Wer weiß, wo sich die vier Litauer bislang aufgehalten haben oder Informationen rund um den Unfall geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim unter der Telefonnummer 07261/690-0 zu melden.