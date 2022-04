Von Anjoulih Pawelka

Reichartshausen/Sinsheim. Weil er von den Konten seines Freundes mehr als 300.000 Euro genommen hat, stand ein 75-Jähriger nun wegen Untreue in 209 Fällen vor dem Schöffengericht in Sinsheim.

Die Freude war bei dem Rentner wohl groß, als er im Januar 2020 eine E-Mail bekam, in der stand, dass er seinen Gewinn von 8,8 Millionen Euro aus der spanischen Lotterie bisher nicht abgerufen habe und dies doch nun ändern solle. Dem Rentner kam das nicht komisch vor, hatte er doch zwei oder drei Jahre zuvor einmal ein Los für die spanische Weihnachtslotterie gekauft. Also teilte er der digitalen Glücksfee mit, auf welches Konto der Gewinn überwiesen werden sollte. Der einzige Haken: Er musste noch Gebühren bezahlen, die für die Überweisung des vermeintlichen Gewinns anfielen.

Das tat der gelernte Kaufmann. "Dann gingen die Forderungen Schlag auf Schlag", erzählte er. Da kam dann zum Beispiel eine E-Mail mit der Nachricht, dass der Kassier an Corona erkrankt sei und der Angeklagte das Geld noch einmal überweisen solle. So zahlte der 75-Jährige mal 1000 Euro, mal auch mehr als 2000 Euro auf unterschiedliche Konten in der Schweiz, Belgien und Österreich. Immer im Glauben, dass zum Beispiel die Stadt Madrid von ihm Geld verlange, um die Corona-Pandemie zu bekämpfen. Ohne Geld auch keine Gewinnauszahlung, war der Tenor in den vielen E-Mails. Ob er denn nie stutzig geworden sei, fragte ihn die Richterin, die der Meinung war, dass der Angeklagte spätestens dann hätte hellhörig werden müssen, als ihn die vermeintliche Stadt Madrid erpresst habe. Ihm seien manchmal schon Zweifel gekommen, doch die Hoffnung auf das Geld habe ihn geblendet, sagte der Mann, der auch einräumte, dass er blauäugig gehandelt hat und heute nicht mehr nachvollziehen kann, dass er darauf reingefallen ist. Das sei "unverzeihlich".

Irgendwann hatte der Angeklagte auf seinen Konten kein Geld mehr. Also griff er auf das Geld seines guten Freundes zurück. Von ihm hatte er seit dem Jahr 2016 eine Generalvollmacht, dass er sich um dessen Finanzen kümmern dürfe, da der Freund selbst dazu kaum noch in der Lage war und wenig Kontakt zu seinem Sohn hatte, der im Ausland lebte. Acht Monate lang hat der Angeklagte dann immer wieder Geld von dem Konto des Freundes ohne dessen Wissen genommen, um endlich an seinen Lottogewinn zu kommen.

Die Beträge summierten sich irgendwann auf fast 312.000 Euro. Doch er sei fest davon ausgegangen, das Geld seinem Freund sofort wieder zu überweisen, wenn er endlich seine 8,8 Millionen Euro habe, beteuerte der Angeklagte immer wieder. Der 75-Jährige sah das als eine Art Darlehen und dachte, ihm sei das mit der Generalvollmacht erlaubt. Seinem Freund hat er davon allerdings nichts erzählt. Dass er nicht noch mehr Geld von dessen Konto abbuchte, lag an dessen Bank. Die rief den Angeklagten Ende 2020 an und fragte, was es mit den Zahlungen auf sich habe. Als er es erklärte, informierte diese, dass das nicht in Ordnung ist. Dass er Betrügern aufgesessen ist, hatte der Angeklagte damals allerdings noch nicht gemerkt und noch ein paar Mal von seinem eigenen Konto Geld überwiesen.

Seinem Freund gestand er die Tat. Man einigte sich darauf, dass die mehr als 20 Jahre dauernde Freundschaft darunter nicht leiden und der Angeklagte das Geld ohne Zinsen zurückzahlen solle. Zwar viel Geld, da der Freund jedoch ein Vermögen von mehr als zwei Millionen Euro hat, war die Summe für ihn wohl nicht existenziell.

Zu einem Rechtsstreit kam es dann, als der Sohn wieder nach Deutschland kam und die Finanzen übernommen hat. 210.000 Euro hat der Angeklagte bereits zurückgezahlt, in einem notariellen Schuldeingeständnis ist geregelt, dass der restliche Betrag bis Ende dieses Jahres fällig wird.

Dass der Angeklagte schon einen Großteil des Geldes zurückgezahlt hat, seine Tat bereut, selbst Opfer eines Betrugs ist und zuvor nicht vorbestraft war, führte dazu, dass die Richterin eine vergleichsweise milde Strafe von einem Jahr und acht Monaten auf Bewährung verhängte. Laut Gesetz hat der Angeklagte gewerbsmäßig gehandelt und einen Vermögensverlust in großem Ausmaß hervorgerufen, was ab 50.000 Euro Schaden der Fall ist und auch eine höhere Strafe gerechtfertigt hätte. Die Freundschaft ist daran letztlich doch zerbrochen.