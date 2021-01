Am 14. März wird in Baden-Württemberg ein neues Landesparlament gewählt. Doch wie geht Wahlkampf in Corona-Zeiten mit Kontaktbeschränkungen und Veranstaltungsverboten? Foto: picture alliance

Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Die Wahl zum baden-württembergischen Landtag am 14. März ist die erste von einigen weiteren in diesem Jahr – einschließlich der Bundestagswahl im September – und auch die erste unter den harten Corona-Bedingungen, von denen man heute noch nicht weiß, wie sie am Wahltag oder in den Tagen davor, aussehen werden. Wie ein Wahlkampf unter Corona-Bedingungen aussehen wird, kann und auch darf, unabhängig von den politischen Inhalten, dieser Herausforderung müssen sich alle Kandidaten stellen. Auf RNZ-Nachfrage nach dem "Wie" schilderten die Kandidaten Innenminister Thomas Strobl (CDU), MdL Susanne Bay (Grüne), MdL Rainer Hinderer (SPD) und MdL Nico Weinmann (FDP), oft auch sehr ausführlich, ihre Vorstellungen und stimmen in einem überein: Der digitale Wahlkampf wird eine bedeutende Rolle spielen.

Dass die Sozialen Medien immer mehr zu einem Wahlkampf-Medium werden, wäre wohl auch ohne die Corona-Pandemie so gekommen. Doch rücken nun wegen ihr wieder die "klassischen" Mittel in den Fokus: Plakate und auch Großflächenplakate, Flyer sowie Handzettel. Thomas Strobl kündigt an: "Im bevorstehenden Wahlkampf werden wir zum einen auf bewährte Werbemittel zurückgreifen, zum anderen natürlich auch digital unterwegs sein." Das tun auch die anderen Kandidaten, wobei Weinmann konkreter wird: "Wir Freie Demokraten möchten inhaltlich einen Impuls fürs Land geben. Diesen klaren inhaltlichen Impuls wollen wir – passend für einen Winterwahlkampf – mit auffallend bunten Plakaten optisch unterstreichen." Diese Linie wolle man vom Wahlprospekt bis hin zum Online-Auftritt konsequent fortsetzen. Aber auch Bay setzt auf Plakatieren.

Wiederbeleben wollen die Kandidaten – außer dem besonders zu schützenden Innenminister – die Kandidaten auch den Haustür-Wahlkampf. Hinderer hofft darauf, dass er wieder möglich sein wird. Er hat im Übrigen einen ziemlich prominenten Wahlkampfleiter gewinnen können: Dr. Guido Rebstock. Den bestens vernetzten Ministerialdirektor i.R. (Finanzministerium) und Genossen kennt man auch in Heilbronn dank seines ehrenamtlichen Engagements.

Die fehlende Präsenz von Infoständen in den Fußgängerzonen fällt schwer. Den Straßenwahlkampf hat selbst Strobl noch nicht ganz abgeschrieben: "Sollte es die Entwicklung der Corona-Pandemie zulassen, würden wir den Wahlkampf natürlich auch gerne unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen und Abstandsregeln auf die Straße und an Infostände bringen." Bay schätzt und hofft auf "kleine persönliche Begegnungen, wenn auch auf Abstand", weil sie schön seien. Sie will abwarten, was geht – aber hat auch ein Alleinstellungsmerkmal zu bieten: "Ich habe ein Wahlkampf-Lastenrad, mit dem ich im Wahlkreis unterwegs sein kann. Darauf freue ich mich, denn das ermöglicht einen weitgehend klimaneutralen Wahlkampf."

Es wird also in diesem Wahlkampf im digitalen Bereich neben bekannten auch neue Formate geben. Die Grünen-Kandidatin will sich dabei "zum einen als Person vorzustellen, zum anderen über inhaltliche Dinge sprechen" und das mit kleinen Filmen – auf Facebook, Instagram und ihrer Homepage. Sie verweist darauf, dass sie schon seit Monaten digitale Veranstaltungen im Diskussionsformat und mit einem prominenten Gast macht und dazu auch ihr zunächst analoges Gesprächsformat "Schwätzen statt hetzen" ins Digitale übertragen hat. Darüber hinaus bietet sie auch WhatsApp-Sprechstunden und kündigt Streaming-Veranstaltungen an.

Weinmann plant gleiches: "Neben dem klassischen Auftritt auf meiner neu gestalteten Homepage und den regelmäßigen Beiträgen in den Sozialen Medien plane ich eine Gesprächsreihe ,Impulse geben fürs Land – Fünf Minuten mit Nico Weinmann‘ mit zahlreichen Gesprächspartnern zu aktuellen Themen. Strobl stellt klipp und klar fest, dass er "überwiegend" auf Online-Formate setzen werde: "Wir werden eine Vielzahl von Video-Themenkonferenzen und anderen Online-Veranstaltungen anbieten. Hier haben wir bereits sehr gute Erfahrungen gemacht. So sind sehr viele vermeintlich weniger online-affine Menschen richtig auf den Geschmack gekommen und waren bei zahlreichen Web-Konferenzen mit dabei."

Auch Hinderer will seinen Online-Wahlkampf über seine Homepage, auf Facebook, Instagram, "Youtube" austragen. Und da "bei Weitem nicht alle ein Profil auf den Sozialen Medien haben", auch per Live-Streams mit Fachleuten, Telefon- und Messengersprechstunden und "Zoom"-Meetings "mit den Menschen im Wahlkreis die wichtigen Themen diskutieren.

Bay setzt zudem auch auf das Telefon, gerade in Corona-Zeiten rufen oft ältere Menschen an und die, die nicht im Netz unterwegs sind, zwar einen Rechner haben, aber keine Kenntnisse im Umgang mit digitalen Formaten könnten sich melden. " Und wir nehmen sie an die Hand und zeigen ihnen, wie sie teilnehmen können."

Wenn dieser Wahlkampf sich von anderen unterscheiden wird, dann dadurch, dass er weniger Publikum haben wird. Mit Großveranstaltungen oder Podiumsdiskussionen rechnet niemand, aber der Wahlkampf wird auch mit einem sehr hohen Einsatz von Mitteln einhergehen.

Eine weitere Veränderung im Vergleich zu früheren Wahlen ist bei der Briefwahl zu erwarten. Der Innenminister sagt dazu: "Momentan gehe ich davon aus, dass wir keine reine Briefwahl haben werden und die Wählerinnen und Wähler am 14. März ihre Stimme in den Wahllokalen abgeben können. Gleichwohl rechnen wir mit einer großen Beteiligung an der Briefwahl. Hierauf stellen wir uns ein." Hinderer wird noch deutlicher: "Eine reine Briefwahl halte ich nicht für wahrscheinlich und würde dies auch nicht begrüßen."

Eine Wahl an der Urne müsse ermöglicht werden. Die SPD-Fraktion im Landtag habe bereits vor einigen Wochen beantragt, dass die Briefwahlunterlagen direkt mit der Wahlbenachrichtigung verschickt werden. Der Antrag wurde jedoch abgelehnt. So wie Hinderer rechnet auch Weinmann damit, dass die "heiße Phase" früher eintreten wird. Er sei offen gegenüber einer "reinen Briefwahl", diese werde eine noch größere Bedeutung bekommen und er habe dieses Wahlverhalten auch eingeplant.