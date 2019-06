Zaisenhausen. (fst) Nachdem in Zaisenhausen zwei ansässige Metzgereien aufgrund von Todesfällen geschlossen haben, hat das Thema Nahversorgung für die Einwohner eine noch größere Bedeutung bekommen. Zur Zeit befindet sich noch eine Bäckerei und ein Getränke- und Hausmarkt in der Gemeinde. Um eine bessere Versorgung zu gewährleisten, hat sich Bürgermeisterin Cathrin Wöhrle mit der Direktversorgung Kohler aus Bretten-Neibsheim in Verbindung gesetzt und vereinbart, dass ein Lebensmittelautomat in der Bushaltestelle vor dem Rathaus aufgestellt wird.

Am vergangenen Samstag wurde der "Regiomat" im Beisein der Bürgermeisterin in Betrieb genommen. Er ist bestückt mit Wurst- und Fleischwaren, Eiern, Teigwaren, verschiedenen Dosen und anderen Lebensmitteln. Wöhrle war auch die erste Kundin, ging in ihrer kurzen Ansprache auf die Notwendigkeit des "Regiomaten" ein und teilte mit, dass für die kleinen Gemeinden die Versorgung immer schwieriger werde. Zugleich betonte sie, dass die Firma Kohler nur regionale Produkte anbiete und die Bedienung des Automaten einfach und zu jeder Tages- und Nachtzeit möglich sei.

Der Betreiber teilte bei der Eröffnung mit, dass es sich um einen Familienbetrieb handelt und die angebotenen Wurst- und Fleischartikel nur aus eigener Herstellung stammen und führte dazu noch aus, dass bei Bedarf der Automat vergrößert werden könne und die Kühlung der Produkte auch im Sommer gewährleistet sei.