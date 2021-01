Überfrierende Nässe hat am Dienstag den Bediensteten des Heilbronner Betriebsamts reichlich Arbeit auf glatten Straßen und bei garstigem Wetter beschert. An vielen Stellen in der Stadt musste punktuell auch von Hand gestreut werden. Foto: Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. (guz) Glatte Straßen haben am Mittwoch im Raum Heilbronn erneut für mehrere Unfälle gesorgt, bei denen auch Menschen zu Schaden kamen. Nahe Neckargerach kam selbst ein Räumfahrzeug auf eisglatter Fahrbahn von der Bundesstraße ab und rutschte in den Graben. Der 29-jährige Fahrer wurde leicht verletzt; die Reparatur des Winterdienstfahrzeugs wird ersten Schätzungen zufolge wohl rund 10.000 Euro kosten.

Bei zwei weiteren der insgesamt mehr als 20 Glätteunfälle im Zuständigkeitsbereich des Heilbronner Polizeipräsidiums war allerdings nicht alleine die vereiste Fahrbahn der Auslöser. In Heilbronn kam ein 23-Jähriger gegen 0.45 Uhr mit seinem Wagen auf der Otto-Konz-Brücke auf eisglatter Straße ins Rutschen und schleuderte gegen den Randstein. Durch den Aufprall wurde das vordere linke Rad von der Achse gerissen. Der Gesamtschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme kam allerdings der Verdacht auf, dass der 23-Jährige unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Test verlief positiv.

Nur eine dreiviertel Stunde später verlor der 24-jährige Fahrer eines Lieferwagens auf der Bundesstraße 293 zwischen Großgartach und Böckingen die Kontrolle über sein Fahrzeug – laut Polizei scheinbar aufgrund seiner Geschwindigkeit, die der Witterung nicht angepasst war. Der Kastenwagen kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der 24-Jährige wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden wird auf 18.000 Euro geschätzt.

Bereits am Dienstag hatte Schneeglätte vor allem auf der Landesstraße 1111, dem Autobahnzubringer zwischen Heilbronn und Untergruppenbach, zu massiven Beeinträchtigungen und mehreren Unfällen im morgendlichen Berufsverkehr geführt. Zeitweilig war die Strecke aus Sicherheitsgründen von der Polizei sogar komplett gesperrt worden.

Am Mittwoch war es dagegen nicht Schnee, sondern feuchte Luft, die auf dem Asphalt gefror, für die Glätte verantwortlich. Und das keinesfalls flächendeckend, wie Dieter Klenk, der Leiter des Heilbronner Betriebsamtes, berichtet. Das östliche Stadtgebiet sei deutlich stärker betroffen gewesen als das nur wenige Meter tieferliegende westliche. Auch bei der Polizei sah man am Mittwoch die Lage im Heilbronner Präsidiumsbereich mit 25 Unfällen etwas entspannter als am Vortag, an dem es 104 Mal auf glatten Straßen gekracht hatte. Allerdings wurden bei den Unfällen am Mittwoch insgesamt vier Menschen leicht verletzt.

Die einsetzende Glätte im Stadtgebiet war am Mittwoch früh morgens bei Kontrollfahrten bemerkt worden. Ab 2.45 Uhr waren dann zahlreiche Streufahrzeuge im Einsatz, um die Hauptverkehrsrouten zu enteisen. Später wurde punktuell auch auf Nebenstrecken Salz gestreut – ungewöhnlich früh, wie Klenk betont. Bis zu 120 seiner Mitarbeiter sorgten für Sicherheit auf den Heilbronner Straßen – viele davon auch als "Handstreuer".

Ausnahmsweise hat hier die Corona-Pandemie auch Vorteile: Weil weniger Pendler unterwegs sind, kommen die Räumfahrzeuge laut Klenk besser durch, und auch die Zahl der Unfälle wäre ohne die Beschränkungen bei dieser Wetterlage wohl noch größer.

Die Annahme, dass es manche Heilbronner mit ihrer Streu- und Räumpflicht vielleicht nicht mehr ganz so genau nehmen – eben weil weniger Menschen und Fahrzeuge unterwegs sind –, kann Klenk bisher hingegen nicht bestätigen. Das würde sich erst zeigen, wenn mehrere Tage Schnee fällt – laut Wetterprognose also bald.