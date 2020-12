Siegelsbach. (pol/mare/jubu) Die Rauchsäule ist kilometerweit zusehen: Ein Traktor ist in der Siegelsbacher Hauptstraße am Mittwochnachmittag in Brand geraten. Das berichtet die Polizei.

Der Traktor mit Anhänger war gegen 14 Uhr aus bislang unbekannter Ursache in Flammen aufgegangen und stand schnell in Vollbrand. Durch die Hitze entzündete sich auch der Dachstuhl des benachbarten Hauses. Schnell griffen die Flammen hier auf das komplette Gebäude über. Im Wohnungseingang befanden sich Gasflaschen, die aber nicht in die Luft flogen und von der Feuerwehr gekülht wurden. Bewohner sollen sich nicht im Haush aufgehalten haben.

Die Feuerwehren aus Bad Friedrichshall, Bad Rappenau und Siegelsbach sind mit einem Großaufgebot vor Ort im Einsatz. Die Ortsdurchfahrt ist derzeit komplett gesperrt.

Weitere Informationen folgen ...