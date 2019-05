Ittlingen. (db) Bei der geplanten Fenstersanierung im Rathaus hat der Gemeinderat bereits in einer Sitzung am 14. März beschlossen, die Arbeiten zum Einbau von Kunststofffenstern neu auszuschreiben; ebenso Arbeiten an der Haupteingangstür des Baus. Obwohl 14 Interessenten die Ausschreibungsunterlagen angefordert hatten, lagen zum Eingabe-Termin nur drei Angebote vor. Der Rat erteilte einstimmig den Zuschlag an die Firma "Hewe Fenster" aus Ettenheim, die als günstigster Bieter knapp 152.800 Euro verlangt hatte. Damit lag das Angebot knapp über dem eingestellten Haushaltsposten von 150.000 Euro. Die Gemeinde rechnet jedoch mit einem 75.000-Euro-Zuschuss aus dem Landessanierungsprogramm für die "Ortsmitte II".

Des Weiteren stand die Sanierung des Fußbodens im Eingangsbereich des Rathauses zur Debatte. In den zurückliegenden Monaten hatten sich vermehrt Risse in den Fliesen es Bodens gebildet. Nachdem sich inzwischen der Boden an einigen Stellen abgesenkt hat, wurde vom Bauhof eine Probebohrung vorgenommen; der Bodenaufbau wurde vom Büro Riemer Planung begutachtet. Wegen der Setzungen stand zu befürchten, dass neben den Fliesen auch der Unterbau in Mitleidenschaft gezogen wurde und daher eine Grundsanierung notwendig wird. Dies wurde nach eingehender Untersuchung des Büros bestätigt. Bürgermeister Kai Kohlenberger beauftragte daraufhin das Büro Riemer Planung aus Heilbronn mit einer Kostenermittlung für die Sanierung des kompletten Fußbodens.

Die Baukosten werden auf knapp 30.000 Euro geschätzt, wobei der Bauhof einige Arbeiten in Eigenregie erledigen könnte. Im Haushaltsplan 2019 ist für diese Maßnahme jedoch kein Geld eingeplant. Die Arbeiten könnten jedoch im Rahmen des Sanierungsprogramms "Ortsmitte II" abgewickelt werden. Kohlenberger sah dringenden Handlungsbedarf und bat um Zustimmung, die Arbeiten ausschrieben zu können. Ganz so eilig hatte es das Gremium allerdings nicht, das wegen des fehlenden Budgets zögerte. Der Rathauschef soll nun erst einmal Angebote einholen und diese bei der nächsten Ratssitzung vorlegen.