Sinsheim. (abc) Fast täglich melden Brasilien und die USA Rekordzahlen bei den Corona-Neuinfektionen. Aber in anderen amerikanischen Ländern ist die Situation rund um den Covid-19-Erreger ebenfalls mehr als prekär. So auch in Peru und dort in der Stadt Querecotillo. Dort befindet sich die Pfarrgemeinde San Francisco Javier. Sie ist seit 25 Jahren mit der katholischen Seelsorgeeinheit Sinsheim-Angelbachtal partnerschaftlich verbunden, weshalb das Schicksal der Menschen dort die Frauen und Männer im Kraichgau sehr mitnimmt.

"Die Corona-Pandemie hat mittlerweile auch Peru ganz fest im Griff", betont der Vorsitzende des Perukreises, Franz Schnauder. Dort ist die medizinische Versorgung zusammengebrochen, obwohl die Regierung schon am 16. März den nationalen Notstand ausgerufen und vor gut zwei Wochen neue drastische Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie erlassen hat: "Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren sowie Personen in Risikogruppen, wie Erwachsene über 65 Jahre und Personen mit Begleiterkrankungen, werden bis auf wenige Ausnahmen weiterhin in Quarantäne gehalten", war am 29. Juni in der Tageszeitung "El Comercio" aus Lima zu lesen. Für die übrige Bevölkerung gilt eine nächtliche Ausgangssperre, der nationale Ausnahmezustand wurde bis Ende Juli verlängert. Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren dürfen eine Stunde pro Tag mit einem Erwachsenen aus dem gleichen Haushalt im Sicherheitsabstand von mindestens zwei Metern spazieren gehen, Banken und Supermärkte dürfen höchstens zu 50 Prozent ausgelastet sein. Der Personenverkehr zwischen den einzelnen Provinzen bleibt verboten, sämtliche Paraden anlässlich des Nationalfeiertages am 29. Juli wurden ausgesetzt.

Wer in Peru trotz dieser Schutzmaßnahmen an Corona erkrankt – allein in Querecotillo wurden bislang 835 Infizierte und Verdachtsfälle gezählt –, hat schlechte Karten: "Die vor den wenigen Kliniken wartenden Covid-Patienten können nicht aufgenommen werden, sondern werden einfach wieder nach Hause geschickt", berichtet Schnauder. Die Pfarrapotheke in Querecotillo, die der Perukreis seit Jahren unterstützt, kämpft verzweifelt gegen die Pandemie, die gerade die Ärmsten am härtesten trifft. Nur eine ambulante Versorgung der Kranken ist dort möglich. "Erst vor Kurzem konnten vier Sauerstoffflaschen zur häuslichen Anwendung beschafft werden", berichtet Schnauder.

Ihm zufolge ist aber noch weit mehr Hilfe und vor allem Geld nötig, damit die Bevölkerung rund um Querecotillo die Corona-Pandemie mit möglichst wenigen Verlusten überstehen kann. Wer das Glück hat, mit einer Infektion in einem Krankenhaus unterzukommen, ist regelmäßig wirtschaftlich ruiniert: "Es hat Fälle gegeben, in denen Covid-19-Patienten nach der Genesung bis zu 700.000 Soles, das entspricht etwa 175.000 Euro, an Krankenhauskosten in Rechnung gestellt worden sind", berichtet der Vorsitzende des Perukreises. In einem anderen Fall habe das Krankenhaus die Leiche eines verstorbenen Patienten nur gegen Zahlung von 200.000 Soles freigegeben. Über die Rechtmäßigkeit solch horrender Rechnungen, die in Peru kaum jemand bezahlen kann, muss laut Schnauder noch entschieden werden.

Unabhängig davon wird in Querecotillo finanzielle Unterstützung gebraucht. Spenden können auf das Konto der katholischen Kirchengemeinde Sinsheim-Angelbachtal überwiesen werden:

Info: Sparkasse Kraichgau, IBAN: DE71 6635 0036 0021 1436 73