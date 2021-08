Sinsheim. (cba) Pizza-Posse vor dem Amtsgericht: Ob es ein gemütlicher Filmabend hätte werden sollen? Vermutlich hatte dies der Mann im Sinn, der im September 2020 in einer Sinsheimer Pizzeria für sich und seine Freundin Essen bestellt hatte. Das Schauspiel endete für den Besteller zuerst im Krankenwagen, dann mit einer Aussage bei der Polizei. Ob überhaupt jemand schuld an dem Schlamassel war, bei dem Essen auf der Motorhaube landete und es sogar einen Verletzten gab, musste nun das Gericht mit Richterin Bärbel Hönes klären.

Auf der Anklagebank saß der Pizzabote: Gefährliche Körperverletzung, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Gefährdung im Straßenverkehr und unerlaubtes Entfernen vom Unfallort. Der 35-Jährige, der sich als Aushilfsfahrer in der Pizzeria verdingt, war mit seinem Fiat Doblo zu den Hochhäusern in der Oststadt gefahren, hatte die Bestellung abgeliefert und kehrte zurück. Wenig später beschwerte sich allerdings der Kunde am Telefon, es sei die falsche Pizza. Kostenloser Ersatz – diesmal mit Rucola – wurde gebracht. Doch die Schilderungen des weiteren Geschehens gingen diametral auseinander.

Er habe die Pizza an der Terrassentür abgeben wollen, doch gleich darauf sei es zum Streit gekommen. Der Kunde sei aggressiv geworden, habe ihn regelrecht angegriffen. Dass der Mann alkoholisiert gewesen sei, sagte der Bote. Er habe Angst bekommen, sei schnell zum Auto gelaufen, um zu flüchten. Wild an die Scheibe getrommelt habe der Kunde und ihn beschimpft, sich Zutritt durch die Terrassentür verschafft zu haben, als der verängstigte Pizzafahrer davonbrauste.

Doch der Mann, der die Pizza bestellt hatte, schilderte den Verlauf des Abends völlig anders. Ein, zwei Bier und drei Jägermeister habe er wohl intus gehabt und sich – während die Freundin die Bestellung abwickeln sollte - in die Badewanne gelegt, um "wieder normal" zu werden. Als er herauskam dann der Schock: Der Pizzalieferant habe mitten in der Wohnung gestanden, was auch die Richterin "sehr unverschämt" fand. Der Geschädigte habe den Eindringling mit den Händen aus seiner Wohnung bugsieren wollen.

Dritter Akt: Die Pizza übrigens muss bei dem Handgemenge auf dem Boden gelandet sein – so jedenfalls behauptete es der Angeklagte. Der Kunde sagte, er habe den Fladen auf die Kühlerhaube des Fiat gelegt; von dort sei sie runtergefallen. Als der Pizzabote wegfahren wollte, habe er den Kunden – Absicht oder nicht – mit dem Kotflügel und der Stoßstange am rechten Fuß erwischt.

Ungereimtheiten noch und nöcher: Bei der Polizei hatte der Geschädigte wohl behauptet, am linken Fuß verletzt zu sein, was auch der Richterin nicht ganz sinnvoll vorkam. War der Mann einfach nur gestürzt, weil er zu tief ins Glas geschaut hatte? Hatte ihn der Lieferwagen zu Fall gebracht? Geklärt werden konnte dies letztlich nicht.

Etwas Licht ins Dunkel jenes Abends brachte eine Nachbarin: Die Frau hatte das Geschehen beobachtet, weil sie gerade in der Gegend auf einer Bank saß und rauchte. Sie sprach von großer Aggressivität des Kunden. Der Geschädigte habe sich einfach nur am Spiegel des Lieferwagens festgehalten. Und als der Pizzabote die Flucht ergriff – sei er umgefallen. "Wenn er Geld hat, ist er immer betrunken", wusste die Nachbarin.

Er habe niemanden verletzen wollen, sagte der Angeklagte. Er wolle nur seiner Arbeit nachgehen, da er Kinder zu versorgen habe. Dass seine Fahrerlaubnis in Ungarn ausgestellt war und in Deutschland nicht anerkannt ist, gefiel der Richterin allerdings so gar nicht. Schlussendlich wurde der Angeklagte also nur wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu einer Geldstrafe von 35 Tagessätzen zu je 25 Euro verurteilt. Die übrigen Vorwürfe wurden eingestellt – "angesichts der Gesamtumstände zwischen den beiden Beteiligten".