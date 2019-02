Die Schmähungen gegen TSG-Mäzen Dietmar Hopp im Bundesligaspiel zwischen Hoffenheim und Köln am 31. März 2018 in Sinsheim haben Konsequenzen. Schon vor der Partie war die Stimmung aggressiv gewesen. Vor dem Gästeblock hatten Rauchtöpfe gebrannt. Fotos: dpa

Von Tim Kegel

Sinsheim. Schmähgesänge von gegnerischen Fußballfans in Richtung von Mäzen Dietmar Hopp bei Spielen der TSG 1899 Hoffenheim bleiben nicht ohne Folgen. Beim Auftakt zu einer ganzen Reihe ähnlicher Prozesse hat das Amtsgericht Sinsheim am Donnerstag erste Geldstrafen wegen "grober Beleidigung" verhängt. Insgesamt konnten 21 Taten zugeordnet und Anzeigen geschrieben werden. Ein Teil der Beschuldigten hat sein Verhalten eingeräumt. Rund die Hälfte der Fälle wird im Lauf der kommenden Wochen die Richter beschäftigen. Die Beschuldigten hatten skandiert: "Dietmar Hopp, Sohn einer Hure".

Beispielhaft ist der Fall von Vincent V.: Szenekundige Kölner Polizeibeamte hatten den jungen Anhänger des 1. FC Köln auf Bildern und Videos aus dem Gästeblock in der Sinsheimer Arena identifiziert, gemeinsam mit dessen Zwillingsbruder, in einer aufgeputschten Menge. Aus den Aussagen der Beamten ging hervor, dass deren Linsen und Objektive an dem Spieltag zunächst auf die "Vorsänger" - die Einpeitscher der Fanblocks - gerichtet waren, diese jedoch genau an jenem Tag nicht zu ihren Megafonen griffen, um Rufe anzustimmen.

Ein Zufall, eine Taktik aufgrund eines Hinweises? Jedenfalls hätten daraufhin die Kameras auf den Gästeblock geschwenkt. Zum Zeitpunkt der Schmähgesänge hielten sich dort über 2000 Personen auf. Das Dokumentationsmaterial war am 31. März 2018 von Beamten in Sinsheim gefertigt und später gemeinsam mit Ermittlern in der Domstadt ausgewertet worden. Vincent V., der "der aktiven Kölner Fußballszene zugerechnet" wird, war zuvor zwar bei Scharmützeln gegnerischer Ultra-Fangruppen auffällig geworden, ist aber nicht vorbestraft.

Zu den Vorwürfen schwieg V., gab im Verlauf der Verhandlung jedoch an, "Herrn Hopp niemals persönlich als Sohn einer Hure zu titulieren". Die im Fanblock angestimmten Gesänge seien "als Kritik an dem Verein zu verstehen", den der Mäzen "sich gekauft hat, wie ein Freier sich eine Hure kauft". Als Strafe zahlt V. nun ein Monatsgehalt, im Fall des Geringverdieners sind dies 40 Tagessätze zu je 20 Euro, zehn Tagessätze weniger als von der Staatsanwaltschaft gefordert. Vier ähnlich gelagerte Fälle bildeten am Donnerstag den Prozessauftakt in Sinsheim. Durchweg Mittzwanziger waren es, die auf der Anklagebank Platz genommen hatten.

Tobias Westkamp, der Verteidiger von Vincent V., äußerte Zweifel an der Verwertbarkeit der Aufnahmen, waren diese doch bereits 30 Minuten vor Spielbeginn entstanden - ein Eingriff in die Persönlichkeitsrechte des Angeklagten? Das Gericht war dieser Auffassung nicht. Auf Westkamps Antrag hin wurden zwei Youtube-Videos anderer Partien gesichtet, etwa von einer Begegnung von Borussia Dortmund gegen den FSV Mainz 05 im Jahr 2012, bei der sich Fans ebenfalls heftig mit Kraftausdrücken bewarfen. Die beleidigenden Einwürfe zeigten, "wie sich Wochenende für Wochenende Tausende Menschen in Stadien verhalten", sagte Westkamp.

"Fußball ist kein Ponyhof"

Der Verteidiger zog außerdem in Zweifel, "dass das Wort Hure überhaupt den Beleidigungstatbestand erfüllt". Zuvor hatte einer der szenekundigen Kölner Polizeibeamten bei seiner Aussage noch den Satz "Fußball ist kein Ponyhof" gesagt.

Das Spiel der TSG 1899 Hoffenheim gegen den 1. FC Köln am 31. März vergangenen Jahres - die Partie endete 6:0 für die Gastgeber - war geprägt von einer insgesamt aggressiven Grundstimmung. Am Zaun des Kölner Blocks brannten zum Anpfiff Rauchtöpfe, dann gab es heftige Rangeleien.

Angereiste Fans von Borussia Mönchengladbach waren auf Köln-Anhänger losgegangen, und es gab mehrere Festnahmen. Die Reihe konkreter Beleidigungen gegen die Person Dietmar Hopp in Form von Rufen und mit dem Ausrollen von Bannern - dies räumten auch Polizeibeamte am Donnerstag mehrfach ein - gibt es schon seit Jahren. Verteidiger Westkamp führte allerdings auch ein Ereignis aus dem "Hoffe"-Spiel vom 29. September 2018 gegen RB Leipzig an: Damals seien es Fans der TSG gewesen, die den gegnerischen Spieler Timo Werner "als Hurensohn" beleidigt hätten. Obwohl dies bekannt und in zahlreichen Medien dokumentiert worden sei, habe man den Vorfall damals weder verfolgt noch geahndet: "Es wirkt, als wären manche doch gleicher als andere", so Vincent V.s Anwalt mehrfach im über zehnminütigen Plädoyer.

Eindeutig war die Sachlage für das Gericht, es folgte im Wesentlichen der Argumentation der Staatsanwaltschaft: Die Beweisführung sei ausreichend und lückenlos, ein Eingriff in die Persönlichkeitsrechte liege nicht vor. Bei den Gesängen der Angeklagten handele es sich "um einen Ausdruck der Missachtung" und "eindeutig um Schmähkritik". Die erste der vier Verhandlungen dauerte gestern über vier Stunden.